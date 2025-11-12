Θέατρο της Ημέρας: Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων

Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων Μια καταιγιστική κωμωδία ανατροπών! Από 22 Νοεμβρίου στο Θέατρο της Ημέρας

Ένα διαζύγιο που δε λέει να… υπογραφεί, δύο ληστές έτοιμοι για όλα, μια καλόγρια με πολλά μυστικά και μια αλυσίδα απίθανων ανατροπών στήνουν ένα καλοκουρδισμένο γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, στη σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας.

Το YIN YANG: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων είναι μια φρέσκια κωμωδία υψηλής ταχύτητας που παντρεύει τον ρυθμό των ’60s με τη σύγχρονη ματιά στις σχέσεις των ζευγαριών.

Υπόθεση

Η Μπέττη και ο Μίμης ετοιμάζονται να χωρίσουν «πολιτισμένα». Όταν όμως δύο άτσαλοι ληστές εισβάλλουν για να αρπάξουν μια πολύτιμη εικόνα, όλα τινάζονται στον αέρα. Ένας «καθωσπρέπει» μέλλων σύζυγος, μια μυστηριώδης καλόγρια και το yin–yang αγάπης/οργής μπλέκουν τους ήρωες σε ομηρίες, παρεξηγήσεις και κωμικά αδιέξοδα μέχρι το μεγάλο ξεμπέρδεμα. Μια ιστορία για το πώς η ζωή ισορροπεί ανάμεσα στο χάος και τη… δεύτερη ευκαιρία.

Γιατί να το δείτε

Έργο που συνδυάζει φάρσα και μαύρη κωμωδία, γέλιο και συγκίνηση. Με ένταση, γρήγορους ρυθμούς και αναπάντεχο χιούμορ, κρατά το κοινό σε εγρήγορση ως την τελευταία, αποκαλυπτική σκηνή. Οι απανωτές ανατροπές ακυρώνουν την προβλεψιμότητα και μετατρέπουν μια «απλή» διαδικασία διαζυγίου σε σουρεαλιστική περιπέτεια γεμάτη αιχμηρούς διαλόγους, απρόσμενες συμμαχίες και ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις.

Συντελεστές

Κείμενο: Μαριάννα Κυριακάκη Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου Μουσική επιμέλεια: Μαριάννα Κυριακάκη Κοστούμια: Ζωή Γκλιάτη Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελίνα Ζιάκα Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Γκλιάτης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Μάνος Αντωνίου (Μίμης), Μπάμπης Βρακάς (Μπάμπης), Τζίνα Δημητροπούλου (Μπέττη), Γιάννης Κωσταράς (Άκης), Αντώνης Τζαμαλούκας (Πακ). Στον ρόλο της αδελφής Ωραιοζήλης η Ιωάννα Πηλιχού / Αγγελίνα Ζιάκα

Πληροφορίες Παραστάσεων

Διάρκεια: 90′ (χωρίς διάλειμμα) Πρεμιέρα & πρόγραμμα: Από 22 Νοεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:30 Καταλληλότητα: Μια κωμωδία για όλες τις ηλικίες

Κρατήσεις – Εισιτήρια Στο ταμείο του θεάτρου ONLINE https://www.ticketservices.gr/event/theatro-imeras-yin-yang-diazigio-met-empodion/

Στην εταιρεία παραγωγής Elisa MG Τηλέφωνο: [6942421765] • Email: [email protected]

Τιμές

Γενική είσοδος: 13€ Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, παιδιά έως 12, ΑμεΑ,): 10€ Σύλλογοι/φορείς (10+ άτομα): 10€ ανά άτομο

Ατέλειες: Δωρεάν, με επίδειξη ταυτότητας

Παραγωγή: ELISA MG ARTS ENTERTAINMENT AND ARTISTIC EDUCATION

Web side της παράστασης: elisamgarts.webnode.gr/yin-yang/ yinyangtheatercomedy.webnode.page/

e-mail: • Email: [email protected]

Θέατρο της Ημέρας

Γεννηματά Ν. 20, Στάση Μετρό Πανόρμου – Έξοδος Χατζηκωνσταντή,

Αθήνα – Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106929090

Προσβασιμότητα

Το θέατρο της Ημέρας είναι εύκολο στην πρόσβαση.

· 3 λεπτά από τον Σταθμό του μετρό. Γραμμή 3 – Στάση Πανόρμου.

· 5 λεπτά από την Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου απ’ όπου διέρχονται τα λεωφορεία Α7, 550 και τα τρόλεϊ 3, 14, 18, 19.

· Οι γραμμές 036 (Κυψέλη-Κατεχάκη) και 046 (Μουσείο-Ελληνορώσων) έχουν στάση στο μετρό της Πανόρμου.

· Λεωφορεία: 915 – 906 – 904 – 17 – 20 – Χ96