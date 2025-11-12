ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Kέρδισε το νέο realme 14 Pro+ 5G στο Mad Radio 106,2

MAD Radio 106,2: Το ραδιόφωνο με περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια… και τώρα, περισσότερα δώρα!

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, περισσότερα δώρα! Κάθε εβδομάδα, κάτι νέο συμβαίνει on air – ένα δώρο, ένα τραγούδι της εβδομάδας, μια ευκαιρία να ζήσεις τη μουσική λίγο περισσότερο.

Κάθε εβδομάδα, το Mad Radio 106,2 χαρίζει νέα, μοναδικά δώρα στους ακροατές του. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 άκου το τραγούδι της εβδομάδας. Δώσε προσοχή στους παραγωγούς μας και μπες στο επόμενο giveaway! Listen more. Win more

Οι νικητές ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα εδώ – stay tuned για τους διαγωνισμούς κάθε εβδομάδας εδώ!

Πώς θα κερδίσεις;

Κάθε εβδομάδα, επιλέγουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο παίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας κι εσύ, μόλις το ακούσεις, τρέχεις και στέλνεις μήνυμα με τον τίτλο του τραγουδιού, στο viber του σταθμού, 6936646656 και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση!

Το τραγούδι αυτής της εβδομάδας είναι το « MA TNSANI (YALLA HABIBI) » από Vanco και Aya.

Μόλις το ακούσεις, στείλε μήνυμα στο viber του σταθμού, 6936646656 και μπες στην κλήρωση.

Αυτή την εβδομάδα στο MAD Radio 106,2 παίζεις για να κερδίσεις το νέο realme 14 Pro+ (pro plus) 5G. Ένα κινητό με απίστευτη φωτεινή οθόνη, δυνατές κάμερες με τηλεφακό και σταθεροποίηση εικόνας, επεξεργαστή Snapdragon 7 Gen 3 και μπαταρία που κρατάει όλη μέρα και φορτίζει αστραπιαία!

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο mad.gr τη Δευτέρα 17/11.