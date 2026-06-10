Pali Ekei Music Festival amplified by Mercury: Ανακοίνωσε το lineup του Amnesia 18 Years

Το Pali Ekei Music Festival ανακοίνωσε το lineup του επετειακού 18 Years Amnesia, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου 2026, στο προαύλιο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου.

Με μια ματιά Το Pali Ekei Music Festival ανακοίνωσε το lineup του Amnesia 18 Years.

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά στις 13 Αυγούστου με το AMNESIA x ISCREAM 18 Years Birthday Party.

Στις 18 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η συναυλιακή βραδιά του Pali Ekei 2026 με Μικρό Κλέφτη, Μαρίνα Σπανού και Nightstalker.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου με το Closing Day – Amnesia x Alaya Afternoon Session. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο party θα παίξουν οι Mosfet, Steph.A., Kovel, P.Kap, G.Mailis, S.Adilinis, Destounis, E.Mertiri και Missian, σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 18 χρόνια ιστορίας του Amnesia.

Υπενθυμίζεται ότι το φετινό πρόγραμμα ξεκινά στις 13 Αυγούστου με το AMNESIA x ISCREAM 18 Years Birthday Party. Στις 18 Αυγούστου πραγματοποιείται η μεγάλη συναυλιακή βραδιά του Pali Ekei 2026 amplified by Mercury στον Βραχίονα Ληξουρίου με τους Μικρό Κλέφτη, Μαρίνα Σπανού και Nightstalker. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 20 Αυγούστου με το ιδιαίτερο DJ set του Mironas στο Inside Bar και ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου με το καθιερωμένο Closing Day – Amnesia x Alaya Afternoon Session.

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