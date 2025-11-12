«Κάπου περνούσε μια φωνή» στο bijoux de kant HOOD art space

«Κάπου περνούσε μια φωνή» μια μουσική παράσταση της bijoux de kant για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας Πρεμιέρα: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30 - Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 20:30 Για 12 μόνο παραστάσεις

Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο, η bijoux de kant παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τη μουσική παράσταση «Κάπου περνούσε μια φωνή» με μελοποιημένα ποιήματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη για φωνή και πιάνο σε μουσική Χρίστου Θεοδώρου, ερμηνεία Ody Icons και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη από τις 29 Νοεμβρίου στο bijoux de kant HOOD art space, στο κέντρο της Αθήνας.

«Ήταν ένα βαθύτατα παθητικό τραγούδι καθώς ερχόταν μεσ’ απ’ το σοκάκι. ένα τραγούδι μακρυνό και σαν απελπισμένο…» – Ναπολέων Λαπαθιώτης

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ογδόντα χρόνια μετά την αυτοχειρία του, σε μια παράσταση ωδή στη νοσταλγική αναπόληση και την έκσταση που οδηγεί ο ακραίος ερωτισμός. Ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και πιάνο του συνθέτη Χρίστου Θεοδώρου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη για δώδεκα μόνο παραστάσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της bijoux de kant στο Μοναστηράκι. Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου», φλανέρ ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο.

Αριστοκρατικά μεγαλωμένος, άριστα μορφωμένος, μοναχοπαίδι υπουργού, ανανεωτής της παράδοσης, ανοιχτά ομοφυλόφιλος, συνοδοιπόρος των κομμουνιστών, τοξικομανής, αυτόχειρας, «παρακμιακός» και «περιπλανώμενος», ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ξετυλίγει μέσα από τους στίχους του το διαχρονικό αίτημα για έρωτα, «τις σκοτεινές κι ανείπωτες λαχτάρες, όλες τις γνώριμες φωνές των Περασμένων, μέσα σ’ αλάλητες αυγές χαμένων παραδείσων».

Η bijoux de kant παρουσιάζει μια μουσική παράσταση για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας. Μια αισθητική η οποία είναι γεμάτη αντιφάσεις και προσεγγίζει το ωραίο -όχι ως κάτι απόλυτο- αλλά ως προσωπικό, υποκειμενικό και βαθιά σπαρακτικό.

Συντελεστές

Κείμενο: Ναπολέων Λαπαθιώτης

Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Σκηνογραφία: bijoux de kant

Βίντεο: Έλενα Παληγιάννη

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Παληγιάννη

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου, Έλενα Παληγιάννη

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Ερμηνεία: Ody Icons

Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης

Στο βίντεο: Γιώργης Παρταλίδης

Έγραψαν για την παράσταση:

«Αυτή ακριβώς τη διάσταση της ποίησης του Λαπαθιώτη συλλαμβάνει ο Γιάννης Σκουρλέτης της Bijoux de kant με μια αισθητικά άρτια προσέγγιση, κομίζοντας μια μουσικοθεατρική περφόρμανς βασισμένη στη μουσική, στη φωνή και στην λειτουργία του σώματος. […] Η μουσική του Χρίστου Θεοδώρου, δεξιοτεχνικά και αισθαντικά ερμηνευμένη από τον πιανίστα Αλέξανδρο Αβδελιώδη, μετατρέπεται σε μια επιμέρους δραματουργία εντός της συνολικής. […] O Οdy Icons αποδίδει με εσωτερικότητα, αλλά και με μια συνειδητοποιημένη απλότητα και αξιοθαύμαστη ακρίβεια τις μελοποιήσεις, ακολουθώντας πιστά το νήμα που δημιουργεί την αλληλουχία τους και την υπόγεια περιπατητική τους». Γιώργος Παπαγιαννάκης, Culturenow.gr

«Μια σκηνική σπουδή αισθητισμού που αναδεικνύει σε ύψιστη αξία ζωής τον ατελέσφορο, θνησιγενή, ανθρώπινο έρωτα. Μια παράσταση απόσταγμα της ηθικής της Αισθητικής. Με λιτότητα και ευθυβολία παραστασιακών μέσων. Υψηλής ποιότητας παραστασιακά υλικά. Γνώση και βαθύτητα στη σύλληψη του δρώμενου. Λεπταίσθητη και σπάνια βεντάλια συναισθηματικού προπλάσματος. Με σεβασμό στη σχέση του θεάματος με τον Θεατή. Συνταρακτικές ερμηνευτικές αποχρώσεις από τον Οδυσσέα Κωνσταντίνου. Ένας θαυμάσιος σκηνικός διάλογος με τον μοναδικό ερμηνευτή και τον εξαιρετικό πιανίστα Αλέξανδρο Αβδελιώδη.- Ένα παραστασιακό κομψοτέχνημα». Ελένη Κουτσιλαίου, Elculture.gr

«Ο Γιάννης Σκουρλέτης , με εικαστική σαγήνη (σκηνικά Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, φωτοσκιάσεις Γιώργος Μαρουλάκος), δημιουργεί στενά, σκοτεινά σοκάκια αυτής της περιδιάβασης του ποιητή, με τον ΄Αγγελο-Έρωτα (μια προσομοίωση του αγάλματος «Έρωτας», του γλύπτη Γεωργίου Βρούτου που βρίσκεται στον «αμαρτωλό» κήπο του Ζαππείου) να τα επιβλέπει. Το ποιητικό πεδίο έχει πλέον δημιουργηθεί. Ο Αλέξανδρος Αβδελιώδης «κρυμμένος» από τα μάτια μας, εξακοντίζει στο πιάνο τις πρωτότυπες μελωδίες του Χρίστου Θεοδώρου και αποκαλύπτεται μόνο όταν παίρνει το πρόσωπο και το σώμα του πόθου, την ώρα που ο Ody Icons , σαν «θνητός που οφείλει να βρει ιαματικές μουσικές» (Ευριπίδης, «Μήδεια») μετουσιώνεται στον Ποιητή, παίρνοντας τη θέση του νυχτερινού περιπλανώμενου τροβαδούρου». Κώστας Ζήσης, Fragilemag.gr

«Το ρηξικέλευθο, ντόμπρο ύφος του, η κατάρριψη του στερεότυπου, η αισθητικοποίηση της απόκλισης, το γκροτέσκο στοιχείο και η μεταμφίεση της παραδοσιακής αρρενωπότητας, μα πάνω απ’ όλα το πέρασμα του Λαπαθιώτη στη θλίψη: αυτά εμπνέουν τον Γιάννη Σκουρλέτη, που δημιουργεί ένα λακωνικό περιβάλλον πειραματικού θεάτρου αποκλειστικά βασισμένο στη μουσικότητα του στίχου. Η μετατόπιση του ερμηνευτή στον χώρο είναι δεξιοτεχνική (Διονύσης Νικολόπουλος) και επιτρέπει τη «φωτογραφική» αποτύπωση του κάθε ποιήματος, ενώ το φιλί του ποιητή με τον πιανίστα την επισφραγίζει. Μια παράσταση σπάνιας ευαισθησίας, από την οποία δεν θα ξεχάσω τα δυο κοσμήματα-δάκρυα του Ody Icons». Νίκος Ξένιος, Bookpress.gr

«Κάπου περνούσε μια φωνή. Μην κάνετε το λάθος να το χάσετε» Γιώργος Βουδικλάρης, Artivist.gr

«Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσει όποιος διαπνέεται από ποιητική ευαισθησία, αισθητική αναζήτηση και καλλιτεχνικό οραματισμό». Μαρία Μαρή, Catisart.gr

Info

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21,

Πρεμιέρα: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30

Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 20:30 έως 4/01

Διάρκεια: 70 λεπτά

Πληροφορίες: 6942259779

Τιμές εισιτηρίων: 14 € κανονικό, 12 € μειωμένο, 5 € ατέλεια (κατόπιν διαθεσιμότητας ανήμερα της εκδήλωσης χωρίς δυνατότητα κράτησης).

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kapou-pernouse-mia-foni

bijoux de kant HOOD art space

Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι

