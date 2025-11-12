Fashion 12.11.2025

Οι «παλιομοδίτικες» φθινοπωρινές τάσεις που όλες οι στιλάτες γυναίκες αγαπούν

Η μόδα του φθινοπώρου 2025 ανακαλύπτει ξανά την αίγλη του παρελθόντος, επαναφέροντας εμβληματικές τάσεις με φρέσκια, διαχρονική ματιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Είναι αλήθεια πως οι γυναίκες με κλασικό γούστο δύσκολα αποχωρίζονται τον δοκιμασμένο συνδυασμό του τζιν με το καλοραμμένο blazer. Όμως εκείνες με πραγματικά εκλεπτυσμένη αισθητική τολμούν φέτος να κοιτάξουν πίσω, για να ξαναφέρουν στο προσκήνιο τάσεις που κάποτε θεωρήθηκαν «ξεπερασμένες». Το φθινόπωρο του 2025 μάς υπενθυμίζει πως η μόδα δεν ξεχνά, απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει πιο δυναμική και πιο ώριμη από ποτέ. Skinny jeans, bandage dresses, capri παντελόνια και kitten heels επανεμφανίζονται με νέο αέρα, αποδεικνύοντας ότι το παλιό μπορεί να δείχνει απροσδόκητα μοντέρνο όταν φορεθεί με τη σωστή ματιά.

Και ενώ τα αδιαμφισβήτητα φθινοπωρινά staples, η καμπαρτίνα, το απαλό πουλόβερ από κασμίρ, το blazer και το σκούρο denim, διατηρούν τον θρόνο τους σε κάθε ενημερωμένη ντουλάπα, φέτος η μόδα καλεί σε μια πιο συναισθηματική αναβίωση. Οι νέες τάσεις επιστρέφουν με νοσταλγική διάθεση αλλά και σύγχρονη φρεσκάδα, φέρνοντας μαζί τους πλεκτά με όγκο, μαλακές καρό υφές, boho φορέματα που ρέουν στο περπάτημα, μικροσκοπικά φλοράλ και ρομαντικές πινελιές από δαντέλα. Είναι μια σεζόν που δεν φοβάται να τιμήσει το παρελθόν, δίνοντάς του τη λάμψη που του αξίζει.

Πλεκτά φορέματα 

Η εποχή των πλεκτών φορεμάτων επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τα chunky, oversized σχέδια που αγαπήθηκαν το 2017 επανέρχονται και συνδυάζουν τη ζεστασιά με την ανεπιτήδευτη κομψότητα. Ένα midi πλεκτό φόρεμα φορεμένο με ψηλές δερμάτινες μπότες δημιουργεί ένα look απλό αλλά εξαιρετικά στιλάτο.

plekto_forema
https://www.instagram.com/anoukyve/

Καρό

Το καρό κάνει ξανά την εμφάνισή του και κυριαρχεί στις φθινοπωρινές επιλογές. Από το παραδοσιακό σκωτσέζικο μοτίβο μέχρι τα πιο απαλά vintage καρό, η τάση αυτή χαρίζει μια αίσθηση νοσταλγίας με μοντέρνα προσέγγιση. Ένα φόρεμα σε καρό ύφασμα συνδυασμένο με μπορντό μπότες και τσάντα ώμου δημιουργεί μια κομψή και διαχρονική εικόνα.

karo_forema
https://www.instagram.com/thestylestalkercom?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D

Δαντέλα 

Η επιστροφή της δαντέλας και του slip dress πάνω από παντελόνι μπορεί να φαίνεται τολμηρή, όμως το αποτέλεσμα είναι απόλυτα κομψό. Το layering με ένα δαντελένιο φόρεμα πάνω από τζιν και λεπτό ζιβάγκο δημιουργεί ένα ρομαντικό και σύγχρονο αποτέλεσμα. Η τάση αυτή επαναφέρει τη θηλυκότητα με έναν τρόπο διακριτικό αλλά εκφραστικό.

dantela_forema
https://www.instagram.com/dinahansen/

Τζιν φόρεμα 

Το τζιν φόρεμα γίνεται το νέο αγαπημένο κομμάτι της σεζόν. Με πιο δομημένα κοψίματα, σκούρες αποχρώσεις και καθαρές γραμμές, το denim αποκτά μια νέα αίσθηση κομψότητας. Συνδυάζεται εύκολα με μπαλαρίνες ή suede μπότες και προσφέρει ένα effortless αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

denim_forema
Pinterest

