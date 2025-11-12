Υγεία 12.11.2025

Πρώτος σε συχνότητα στους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη στη χώρα μας

H Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες στους άνδρες παγκοσμίως και καλεί κάθε άνδρα να ενημερωθεί υπεύθυνα για την έγκαιρη ανίχνευση και τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία.
Mad.gr

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο ως προς τον τρόπο που προσεγγίζει την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για σωστή ενημέρωση και πρόληψη.

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη, ξεπερνώντας τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Κάθε χρόνο, 107.000 ευρωπαίοι άνδρες πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καρκίνος του προστάτη ήταν ο τρίτος συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος, αντιπροσωπεύοντας το 12,1% των νέων καρκίνων το 2022. Συνολικά, στην ΕΕ καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατ. νέες διαγνώσεις καρκίνου όλων των τύπων και περίπου 1,3 εκατ. θάνατοι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paron.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
καρκίνος του προστάτη ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση

Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση

12.11.2025
Επόμενο
Οι «παλιομοδίτικες» φθινοπωρινές τάσεις που όλες οι στιλάτες γυναίκες αγαπούν

Οι «παλιομοδίτικες» φθινοπωρινές τάσεις που όλες οι στιλάτες γυναίκες αγαπούν

12.11.2025

Δες επίσης

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα
Life

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

10.11.2025
Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Life

Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

03.11.2025
Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)
Life

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

02.11.2025
Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο
Life

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

30.10.2025
Κάντο και θα σωθείς! Το 30 δευτερολέπτων trick που ξεκουράζει τον αυχένα και διώχνει την κούραση
Υγεία

Κάντο και θα σωθείς! Το 30 δευτερολέπτων trick που ξεκουράζει τον αυχένα και διώχνει την κούραση

28.10.2025
Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις οδοντόβουρτσα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Life

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις οδοντόβουρτσα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

26.10.2025
Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Life

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια

26.10.2025
Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι
Life

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες
Life

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες

25.10.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;