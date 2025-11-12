Πρώτος σε συχνότητα στους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη στη χώρα μας

H Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες στους άνδρες παγκοσμίως και καλεί κάθε άνδρα να ενημερωθεί υπεύθυνα για την έγκαιρη ανίχνευση και τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο ως προς τον τρόπο που προσεγγίζει την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για σωστή ενημέρωση και πρόληψη.

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη, ξεπερνώντας τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Κάθε χρόνο, 107.000 ευρωπαίοι άνδρες πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καρκίνος του προστάτη ήταν ο τρίτος συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος, αντιπροσωπεύοντας το 12,1% των νέων καρκίνων το 2022. Συνολικά, στην ΕΕ καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατ. νέες διαγνώσεις καρκίνου όλων των τύπων και περίπου 1,3 εκατ. θάνατοι.

