Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;

Πολλοί από εμάς έχουμε εμμονή με το να μείνουμε "fit", αλλά έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν το να είσαι πολύ αδύνατος κρύβει κινδύνους που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι;

Το να έχεις χαμηλό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) δεν είναι πάντα το “ultimate goal” που διαβάζεις στα social media. Αν το σώμα σου στερείται τα απαραίτητα αποθέματα, τα κόκαλά σου μπορεί να γίνουν πιο εύθραυστα και από γυαλί.

Το να έχεις ένα αδύνατο σώμα δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι και το πιο υγιές άτομο στο room. Όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος πέφτει κάτω από τα όρια, το σώμα σου αρχίζει να “κλέβει” από παντού – και τα οστά σου είναι τα πρώτα που πληρώνουν το τίμημα. Ο κίνδυνος για κατάγματα αυξάνεται κατακόρυφα, και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλεις να ανακαλύψεις πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα. Μάθε τα σημάδια που πρέπει να προσέχεις για να παραμείνεις δυνατός και safe.

