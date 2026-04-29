EUROVISION 29.04.2026

Όλοι μιλούν για το «Ferto Kick-off Party» στην Πρεσβεία της Αυστρίας – Ο Akylas έκλεψε την παράσταση!

Στην Αυστριακή Πρεσβεία έλαβε μέρος το επίσημο party για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Λίγες μέρες πριν απογειωθεί για τη Βιέννη και τη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas γιόρτασε την ελληνική συμμετοχή με ένα exclusive event στην Αυστριακή Πρεσβευτική Κατοικία, στο πιο επίσημο pre-party της χρονιάς.

Η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, Gerda Vogl, υποδέχτηκε media, συνεργάτες και φίλους του καλλιτέχνη στο «Ferto Kick-off Party», το οποίο έμοιαζε με mini Eurovision celebration στο κέντρο της Αθήνας. Το κλίμα ήταν ζεστό, fan-friendly και γεμάτο ενθουσιασμό για το ταξίδι που ξεκινά η ελληνική αποστολή.

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε live το «Ferto», ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους και δίνοντας μια δυνατή πρόγευση από αυτό που θα δούμε στον ευρωπαϊκό τελικό. Η ενέργειά του, η σκηνική του άνεση και η συγκίνηση της στιγμής έδειξαν ξεκάθαρα ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ.

Με την ελληνική ομάδα να αναχωρεί για τη Βιέννη την Πρωτομαγιά, το event λειτούργησε σαν το ιδανικό «καλό ταξίδι» πριν τη μεγάλη πρόκληση. Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σκηνή της Eurovision:

  • 12 & 14 Μαΐου – Ημιτελικοί
  • 16 Μαΐου – Μεγάλος Τελικός

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Και το «Ferto» είναι ήδη στον αέρα.

Δείτε τα  highlight της βραδιάς:

https://www.instagram.com/akylas__/

Eurovision 2026 Ferto Kick-off Party Ακύλας
