Eurovision 2026: Η σκηνή της Βιέννης που αλλάζει όσα ήξερες για τον διαγωνισμό

Η Βιέννη μετατρέπεται στο απόλυτο κέντρο της μουσικής τηλεοπτικής υπερπαραγωγής με μια σκηνή που φτάνει σε νέα τεχνικά όρια

Η Eurovision 2026 μπαίνει ήδη στην πιο θεαματική της φάση και εσύ βλέπεις μπροστά σου μια παραγωγή που ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδο που δύσκολα έχεις ξαναδεί. Στη Βιέννη, η σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού αποκαλύφθηκε επίσημα από τον αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF, μετατρέποντας τη Wiener Stadthalle σε ένα υπερσύγχρονο τηλεοπτικό υπερθέαμα. Δεν μιλάς απλώς για μια σκηνή, αλλά για μια τεράστια κατασκευή υψηλής τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το πιο απαιτητικό μουσικό show της Ευρώπης.

Την επίσημη παρουσίαση έκανε μάλιστα ο πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, δίνοντας το σήμα εκκίνησης για μια Eurovision που θέλει να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η σκηνή της Eurovision 2026 δεν είναι απλώς μεγάλη, είναι εντυπωσιακά σύνθετη και τεχνολογικά προηγμένη. Με επιφάνεια περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα και βάρος που φτάνει τους 210 τόνους, στήθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, με συνεργεία που δούλευαν ακόμα και 24 ώρες το 24ωρο.

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι συμμετείχαν στις πιο έντονες φάσεις της κατασκευής, ενώ χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα ανακυκλώσιμου σκηνικού υλικού. Ένα εντυπωσιακό μεταλλικό σύστημα 816 μέτρων στηρίζει ολόκληρη την κατασκευή, δείχνοντας πόσο απαιτητική είναι η παραγωγή. Αυτό που κάνει τη φετινή Eurovision να ξεχωρίζει είναι η τεχνολογική της κατεύθυνση. Ολόκληρη η σκηνή βασίζεται σε ενεργειακά αποδοτικά συστήματα LED και laser, με περισσότερα από 2.135 φωτιστικά σώματα και πάνω από 8.500 ανεξάρτητα ελεγχόμενα LED. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα φωτισμού που δεν περιορίζεται στο να «φωτίζει» τη σκηνή, αλλά δημιουργεί ατμόσφαιρα, κίνηση και αφήγηση.

Παράλληλα, περίπου 28 κάμερες θα καταγράφουν ζωντανά τον διαγωνισμό, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιείται σύστημα βασισμένο στις κινηματογραφικές κάμερες ARRI Alexa 35, κάτι που δίνει στη Eurovision μια σχεδόν κινηματογραφική αισθητική στο live αποτέλεσμα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 12, 14 και 16 Μαΐου, με τη Βιέννη να μετατρέπεται σε επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.

