Eurovision: Παγκόσμιο «κυνήγι» για χαμένο τηλεοπτικό υλικό από τις πρώτες διοργανώσεις

Στο πλαίσιο των 70 χρόνων της Eurovision, η EBU ψάχνει χαμένες καταγραφές από τις πρώτες διοργανώσεις του 1956 και 1964

Καθώς η Eurovision Song Contest συμπληρώνει 70 χρόνια ιστορίας, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ξεκινά μια παγκόσμια αναζήτηση που μοιάζει περισσότερο με «τηλεοπτικό κυνήγι θησαυρού» παρά με μια απλή αρχειακή έρευνα.

Η EBU απευθύνεται στο κοινό και στους fans του διαγωνισμού ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό χαμένων αρχειακών υλικών από δύο από τις πιο ιστορικές διοργανώσεις: το 1956, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη Eurovision, και το 1964.

Παρά τις προσπάθειες δεκαετιών, δεν υπάρχουν πλήρεις καταγραφές των δύο αυτών διοργανώσεων στα επίσημα αρχεία των τότε διοργανωτριών χωρών, της Ελβετίας και της Δανίας.

Όταν η τηλεόραση «έχανε» την ιστορία

Στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, η τεχνολογία ηχογράφησης δεν επέτρεπε πάντα τη διατήρηση του υλικού. Οι ταινίες ήταν ακριβές και συχνά επαναχρησιμοποιούνταν, με αποτέλεσμα πολλές ιστορικές στιγμές να χαθούν.

Έτσι, οι πρώτες Eurovision έχουν μείνει στην ιστορία κυρίως μέσα από αποσπάσματα, φωτογραφίες και μαρτυρίες, παρά μέσα από ολοκληρωμένες εικόνες.

Τα χαμένα κομμάτια που ίσως υπάρχουν ακόμη

Παρά τις ελλείψεις, η ελπίδα δεν έχει χαθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σπάνιο υλικό έχει ήδη εντοπιστεί και αποκατασταθεί, όπως αποσπάσματα από τη διοργάνωση του 1964.

Η EBU θεωρεί ότι άγνωστα αρχεία μπορεί να βρίσκονται ακόμη:

σε ιδιωτικές συλλογές

σε παλιά αρχεία τηλεοπτικών σταθμών

σε φιλμ που έχουν ξεχαστεί σε σπίτια ή αποθήκες

ακόμη και σε προσωπικές λήψεις της εποχής

Ακόμη και το πιο μικρό απόσπασμα θεωρείται πολύτιμο για τη συμπλήρωση του ιστορικού παζλ.

Μια παγκόσμια προσπάθεια για τα 70 χρόνια

Στο πλαίσιο της επετειακής χρονιάς, η EBU συνεργάζεται με αρχειοθέτες, τηλεοπτικούς φορείς και ειδικούς αποκατάστασης, με στόχο να συγκεντρωθεί και να διασωθεί κάθε διαθέσιμο υλικό.

Η πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο την ιστορία της Eurovision, αλλά και τη διατήρηση της τηλεοπτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Ένα κάλεσμα στους fans

Όπως τόνισε ο διευθυντής της διοργάνωσης, η αναζήτηση αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια, όπου οι fans μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η ιδέα ότι κάπου στον κόσμο μπορεί να υπάρχει ακόμη αδημοσίευτο υλικό από τις πρώτες χρονιές της Eurovision δίνει στη διαδικασία έναν σχεδόν κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Ένα παζλ που περιμένει να ολοκληρωθεί

Μετά από 70 χρόνια, η Eurovision Song Contest συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά όχι μόνο στη σκηνή, αλλά και στα αρχεία της μνήμης της τηλεόρασης. Και ίσως, κάπου εκεί έξω, να υπάρχουν ακόμη κομμάτια που περιμένουν να ξαναβγούν στο φως.

