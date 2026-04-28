Ο Chris Brown έγινε πατέρας για 4η φορά με τη νέα του σύντροφο

Ο Chris Brown και η influencer Jada Wallace καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από τα social media

Ο Chris Brown έγινε για τέταρτη φορά πατέρας, καθώς καλωσόρισε το πρώτο του παιδί με την influencer Jada Wallace, σε μια είδηση που επιβεβαιώθηκε μέσα από ανάρτηση στα social media.

Η Jada Wallace δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες φαίνεται τόσο η εγκυμοσύνη της όσο και το νεογέννητο μωρό τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «Purest love», εκφράζοντας τη συγκίνησή της για τη νέα σελίδα στη ζωή της. Ο Chris Brown σχολίασε τη δημοσίευση γράφοντας «Taurus Gang», καθώς τόσο ο ίδιος όσο και το νεογέννητο παιδί του ανήκουν στο ίδιο ζώδιο.

Η οικογένεια του Chris Brown μεγαλώνει

Ο τραγουδιστής έχει πλέον 4 παιδιά από διαφορετικές σχέσεις. Η μεγαλύτερη κόρη του, Royalty, είναι 11 ετών, ενώ έχει επίσης έναν γιο 6 ετών και μια κόρη 4 ετών από προηγούμενες σχέσεις. Η οικογένειά του συνεχίζει να απασχολεί το ενδιαφέρον των fans του, καθώς ο ίδιος συχνά μοιράζεται στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Σε μια περίοδο επαγγελματικής έντασης

Η γέννηση του παιδιού έρχεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο για τον Chris Brown, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για μεγάλη περιοδεία μαζί με τον Usher.

Ο ίδιος έχει επίσης πρόσφατα σημειώσει σημαντική εμπορική επιτυχία στις περιοδείες του, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του παρουσία στη διεθνή R&B σκηνή.

Νέα αρχή σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Με την έλευση του νέου μέλους στην οικογένειά του, ο Chris Brown μπαίνει σε μια νέα φάση ζωής, συνδυάζοντας την πατρότητα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η είδηση έχει ήδη κάνει τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

