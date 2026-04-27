Από τις ΗΠΑ στη Γαλλία: Το νέο πολυτελές κεφάλαιο που εξετάζουν Beyoncé και Jay-Z

Η Beyoncé και ο Jay-Z φαίνεται πως βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά όχι για τη μουσική τους, αλλά για τις κινήσεις τους στον χώρο της πολυτελούς ακίνητης περιουσίας. Το ισχυρό ζευγάρι, με περιουσία που εκτιμάται στα δισεκατομμύρια δολάρια, φέρεται να εξετάζει σοβαρά την αγορά ενός ιστορικού πύργου του 16ου αιώνα στην περιοχή του Μπορντό, στη Γαλλία.

Αρχικά, τα σχέδια του ζευγαριού φαίνονταν να στρέφονται προς τα Κότσγουολντς στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχαν εξετάσει την κατασκευή μιας μεγάλης εξοχικής έπαυλης. Ωστόσο, τα πλάνα αυτά εγκαταλείφθηκαν, καθώς το οικόπεδο που είχαν αποκτήσει αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους πλημμύρας. Η αλλαγή πορείας φαίνεται να τους οδηγεί πλέον προς τη Γαλλία και συγκεκριμένα σε μια περιοχή γνωστή για την ηρεμία, την ιδιωτικότητα και την ιστορική της ατμόσφαιρα.

Ο πύργος που εξετάζουν διαθέτει 10 υπνοδωμάτια και 8 μπάνια, προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο για την οικογένειά τους, η οποία περιλαμβάνει την κόρη τους Blue Ivy και τα δίδυμα Rumi και Sir Carter. Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία, καθώς το ζευγάρι έχει ήδη δείξει ιδιαίτερη αγάπη για το Μπορντό, όπου είχε γιορτάσει και τα γενέθλια του Jay-Z το 2023.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της περιοχής, οι κινήσεις του ζευγαριού γίνονται με απόλυτη διακριτικότητα. Τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ενώ το ενδιαφέρον γύρω από την πιθανή αγορά παραμένει έντονο. Ακόμα και αγγελίες για προσωπικό υψηλού επιπέδου κάνουν λόγο για απαιτήσεις απόλυτης εχεμύθειας, κάτι που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τα σχέδιά τους.

Παράλληλα με τις επενδυτικές τους κινήσεις, η Beyoncé συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο της μουσικής σκηνής, γιορτάζοντας πρόσφατα τα 10 χρόνια από το άλμπουμ Lemonade με μια συμβολική ανάρτηση στο Instagram. Η εικόνα της σε παραλία, με αναφορές στο εμβληματικό άλμπουμ και στη συνεργασία της με τη Moët Hennessy, υπενθυμίζει ότι η καλλιτεχνική της παρουσία παραμένει εξίσου ισχυρή με την προσωπική της ζωή.

