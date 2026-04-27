«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η Ελένη διευθύνει το νηπιαγωγείο με τον Δημήτρη στο πλευρό της

Ο Νίκος πιέζεται να αποφασίσει, η Ελένη αναλαμβάνει ρόλο ευθύνης και οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται σε μια μέρα που τα αλλάζει όλα

Απόψε στις 21:00, η αγαπημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει με ένα επεισόδιο γεμάτο συναισθήματα, συγκρούσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες των ηρώων.

Η μέρα ξεκινά με τον Νίκο να βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση που δεν μπορεί να αποφύγει, όσο δύσκολη κι αν είναι. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα καταφέρνει να βρει για λίγο τη γαλήνη που έψαχνε εδώ και καιρό, καθώς έρχεται πιο κοντά με τον Νίκο και οι δυο τους ανοίγουν συζητήσεις που είχαν μείνει για πολύ καιρό στο περιθώριο. Όμως η στιγμή αυτή δεν κρατά πολύ, καθώς η απρόσμενη εμφάνιση της Ζωής αλλάζει ξανά τις ισορροπίες.

Η απόφαση της Ζωής να μείνει με τον πατέρα της φέρνει ένταση και συγκρούσεις, οδηγώντας τον Νίκο και τη Βιργινία σε μια δύσκολη αντιπαράθεση γύρω από το τι είναι πραγματικά καλύτερο για το παιδί.

Στο νηπιαγωγείο, η απουσία της Βιργινίας φέρνει την Ελένη σε θέση ευθύνης, καθώς καλείται να αναλάβει για πρώτη φορά τον ρόλο της διευθύντριας. Στο πλευρό της εμφανίζεται ο Δημήτρης, που αφήνει για λίγο τα πάντα πίσω του για να τη στηρίξει, και φυσικά να βρει αφορμή να τη φλερτάρει με τον δικό του τρόπο.

Παράλληλα, ο Ηρακλής δίνει τη δική του μάχη στην προσπάθεια να βρει δουλειά, με μοναδικό στήριγμα τη Τζένη, ενώ η εξαφάνιση της Μαίρης τον γεμίζει ανησυχία και τον οδηγεί σε μια μυστική συνάντηση με την Τζούλια.

Μέσα σε όλα, οι ήρωες κάνουν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, θυμούμενοι τις στιγμές που έφεραν τις ζωές τους κοντά: τη γνωριμία του Νίκο με τη Στέλλα, του Δημήτρη με την Ελένη και του Ηρακλή με τη Τζένη, αλλά και την αρχή της παρέας που άλλαξε τα πάντα.

Μια μέρα διαφορετική απ’ τις άλλες… που ίσως αλλάξει όσα θεωρούσαν δεδομένα.

