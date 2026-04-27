TV & Media 27.04.2026

Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται

Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το Your Face Sounds Familiar με χρυσά γράμματα και αστραφτερό φόντο.
Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας κέρδισε στο Your Face Sounds Familiar - Δείτε τις μεταμορφώσεις του επόμενου επεισοδίου
Mad.gr

Το«Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει δυναμικά στον ΑΝΤ1, με τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα να αναδεικνύεται νικητής του νέου επεισοδίου, αφήνοντας πίσω του έναν από τους πιο απαιτητικούς γύρους μέχρι τώρα. Οι δέκα μεταμορφώσεις της βραδιάς εντυπωσίασαν τόσο τους κριτές όσο και το κοινό, ωστόσο η εμφάνιση του Μαγκλάρα ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τις υψηλότερες βαθμολογίες και τον ανέβασε στην κορυφή.

Οι κριτές ανέδειξαν ως πρώτους με ισοψηφία τον Biased Beast και τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό της φετινής σεζόν.

Μετά τα αποτελέσματα, το buzzer μοίρασε τις επόμενες μεταμορφώσεις, δημιουργώντας ήδη προσδοκίες για την Κυριακή που έρχεται.

Οι ρόλοι που θα δούμε στο νέο επεισόδιο είναι:

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Δημήτρης Χορν
  • Μέμος Μπεγνής –  Ryan Gosling
  • Biased Beast –  Marilyn Manson
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης –  Sam Smith
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας –  Άντζελα Δημητρίου
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Νατάσα Θεοδωρίδου
  • Μαριάντα Πιερίδη – Ελευθερία Αρβανιτάκη
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Θέμης Αδαμαντίδης
  • Ίντρα Κέιν – Bruno Mars
  • Δωροθέα Μερκούρη – Madonna

Με τόσο διαφορετικούς και απαιτητικούς ρόλους, η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο εκρηκτική, καθώς κάθε μεταμόρφωση έχει τη δυναμική να ανατρέψει πλήρως την κατάταξη.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

YFSF
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πρώτη της έξοδο ως νέα μαμά και το Instagram πήρε «φωτιά»

Δες επίσης

