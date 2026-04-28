Celeb World 28.04.2026

26 χρόνια μετά τον χωρισμό: Το σπίτι που εξακολουθεί να συνδέει τη Jerry Hall με τον Mick Jagger

Η ιστορία ενός σπιτιού αξίας εκατομμυρίων που δεν άλλαξε ποτέ χέρια, παρά τις νέες ζωές και τους διαφορετικούς δρόμους των δύο σταρ
Η Jerry Hall και ο Mick Jagger αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σχέσεων που δεν «έκλεισαν» ποτέ ολοκληρωτικά. Υπάρχουν ιστορίες χωρισμών που τελειώνουν οριστικά, και άλλες που αφήνουν πίσω τους «εκκρεμότητες» που αντέχουν στον χρόνο. Στη δική τους περίπτωση, η σύνδεση αυτή δεν είναι συναισθηματική αλλά…ακίνητη. Ένα πολυτελές σπίτι στο Λονδίνο εξακολουθεί να τους ενώνει, 26 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παρασκήνια στον κόσμο των celebrities.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Downe House, μια εντυπωσιακή γεωργιανή κατοικία του 18ου αιώνα στο Ρίτσμοντ, αγοράστηκε από τον Mick Jagger στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ως κοινή βάση του ζευγαριού. Παρά τον χωρισμό τους το 1999, το ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε ποτέ πλήρως. Αντίθετα, τα επίσημα έγγραφα δείχνουν ότι μέχρι σήμερα παραμένουν συνιδιοκτήτες, κάτι που κρατά ζωντανή μια ιδιότυπη σχέση μεταξύ τους.

Από μικρά σπίτια σε υπερπολυτέλεια – Οι φωτογραφίες των celebrities που έγιναν viral στο Instagram

Όταν η σχέση τους έληξε, θεωρήθηκε ότι η Jerry Hall θα κρατούσε το σπίτι ως μέρος της συμφωνίας. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ πλήρως σε νομικό επίπεδο. Η ιδιοκτησία πέρασε και στα δύο ονόματα το 2000, και από τότε παραμένει έτσι, χωρίς να υπάρχει υποθήκη, γεγονός που δείχνει ότι το ακίνητο είχε αγοραστεί εξ ολοκλήρου.

 

Στο μεταξύ, και οι δύο έχουν προχωρήσει σε νέες σχέσεις και διαφορετικές ζωές. Η Jerry Hall παντρεύτηκε τον Rupert Murdoch το 2016, ενώ ο Mick Jagger είχε μακροχρόνιες σχέσεις και σήμερα είναι αρραβωνιασμένος με τη Melanie Hamrick. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο ακίνητο παραμένει ένα κοινό σημείο αναφοράς, σαν μια «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Κατά καιρούς, υπήρξαν φήμες ότι η Jerry Hall θα έπρεπε να αποχωρήσει από το σπίτι, ειδικά μετά τον γάμο της με τον Rupert Murdoch. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντίθετα, λέγεται ότι ο Mick Jagger της είχε δώσει το δικαίωμα να παραμείνει στο ακίνητο για όσο επιθυμεί, κάτι που φαίνεται να ισχύει μέχρι σήμερα.

Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις των celebrities δεν τελειώνουν πάντα με έναν καθαρό «χωρισμό». Μερικές φορές, ένα σπίτι μπορεί να γίνει το πιο δυνατό σύμβολο μιας κοινής ζωής που άφησε το αποτύπωμά της. Και ίσως τελικά, το Downe House να μην είναι απλώς μια πολυτελής κατοικία – αλλά ένα κομμάτι ιστορίας που παραμένει ζωντανό, ακόμη και μετά από δεκαετίες.

Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ

Προηγούμενο
Cara Delevingne: Από το modeling στη μουσική με νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα

Cara Delevingne: Από το modeling στη μουσική με νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα

28.04.2026
Επόμενο
Αντηλιακό: Πώς θα το εντάξεις σωστά στην καθημερινή σου ρουτίνα

Αντηλιακό: Πώς θα το εντάξεις σωστά στην καθημερινή σου ρουτίνα

28.04.2026

Δες επίσης

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Celeb News

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη

28.04.2026
H Αμαλία Κωστοπούλου και o Jake Medwell ετοιμάζουν έναν εντυπωσιακό γάμο στην Ελλάδα
Celeb News

H Αμαλία Κωστοπούλου και o Jake Medwell ετοιμάζουν έναν εντυπωσιακό γάμο στην Ελλάδα

28.04.2026
Η Τάνια Μπρεάζου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιώργου Αμούτζα με μια γλυκιά έκπληξη
Celeb News

Η Τάνια Μπρεάζου γιόρτασε τα γενέθλια του Γιώργου Αμούτζα με μια γλυκιά έκπληξη

28.04.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου κάνει μπάνιο τη μικρή Ξένια και το Instagram «λιώνει»
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου κάνει μπάνιο τη μικρή Ξένια και το Instagram «λιώνει»

28.04.2026
Τότε vs τώρα: 5 Έλληνες pop stars που μεγάλωσαν μαζί μας
Celeb News

Τότε vs τώρα: 5 Έλληνες pop stars που μεγάλωσαν μαζί μας

28.04.2026
Η νέα ανάρτηση του Brooklyn Beckham είναι ξεκάθαρη «μπηχτή» προς τη μητέρα του, Victoria
Celeb News

Η νέα ανάρτηση του Brooklyn Beckham είναι ξεκάθαρη «μπηχτή» προς τη μητέρα του, Victoria

27.04.2026
Από τις ΗΠΑ στη Γαλλία: Το νέο πολυτελές κεφάλαιο που εξετάζουν Beyoncé και Jay-Z
Celeb News

Από τις ΗΠΑ στη Γαλλία: Το νέο πολυτελές κεφάλαιο που εξετάζουν Beyoncé και Jay-Z

27.04.2026
«Έκλεισα τα πάντα»: Τι κρύβεται πίσω από το διάλειμμα της Kate Hudson
Celeb News

«Έκλεισα τα πάντα»: Τι κρύβεται πίσω από το διάλειμμα της Kate Hudson

27.04.2026
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM
Celeb News

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM

27.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό