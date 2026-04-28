26 χρόνια μετά τον χωρισμό: Το σπίτι που εξακολουθεί να συνδέει τη Jerry Hall με τον Mick Jagger

Η ιστορία ενός σπιτιού αξίας εκατομμυρίων που δεν άλλαξε ποτέ χέρια, παρά τις νέες ζωές και τους διαφορετικούς δρόμους των δύο σταρ

Η Jerry Hall και ο Mick Jagger αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σχέσεων που δεν «έκλεισαν» ποτέ ολοκληρωτικά. Υπάρχουν ιστορίες χωρισμών που τελειώνουν οριστικά, και άλλες που αφήνουν πίσω τους «εκκρεμότητες» που αντέχουν στον χρόνο. Στη δική τους περίπτωση, η σύνδεση αυτή δεν είναι συναισθηματική αλλά…ακίνητη. Ένα πολυτελές σπίτι στο Λονδίνο εξακολουθεί να τους ενώνει, 26 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παρασκήνια στον κόσμο των celebrities.

Το Downe House, μια εντυπωσιακή γεωργιανή κατοικία του 18ου αιώνα στο Ρίτσμοντ, αγοράστηκε από τον Mick Jagger στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ως κοινή βάση του ζευγαριού. Παρά τον χωρισμό τους το 1999, το ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε ποτέ πλήρως. Αντίθετα, τα επίσημα έγγραφα δείχνουν ότι μέχρι σήμερα παραμένουν συνιδιοκτήτες, κάτι που κρατά ζωντανή μια ιδιότυπη σχέση μεταξύ τους.

Όταν η σχέση τους έληξε, θεωρήθηκε ότι η Jerry Hall θα κρατούσε το σπίτι ως μέρος της συμφωνίας. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ πλήρως σε νομικό επίπεδο. Η ιδιοκτησία πέρασε και στα δύο ονόματα το 2000, και από τότε παραμένει έτσι, χωρίς να υπάρχει υποθήκη, γεγονός που δείχνει ότι το ακίνητο είχε αγοραστεί εξ ολοκλήρου.

Στο μεταξύ, και οι δύο έχουν προχωρήσει σε νέες σχέσεις και διαφορετικές ζωές. Η Jerry Hall παντρεύτηκε τον Rupert Murdoch το 2016, ενώ ο Mick Jagger είχε μακροχρόνιες σχέσεις και σήμερα είναι αρραβωνιασμένος με τη Melanie Hamrick. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο ακίνητο παραμένει ένα κοινό σημείο αναφοράς, σαν μια «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Κατά καιρούς, υπήρξαν φήμες ότι η Jerry Hall θα έπρεπε να αποχωρήσει από το σπίτι, ειδικά μετά τον γάμο της με τον Rupert Murdoch. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντίθετα, λέγεται ότι ο Mick Jagger της είχε δώσει το δικαίωμα να παραμείνει στο ακίνητο για όσο επιθυμεί, κάτι που φαίνεται να ισχύει μέχρι σήμερα.

Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις των celebrities δεν τελειώνουν πάντα με έναν καθαρό «χωρισμό». Μερικές φορές, ένα σπίτι μπορεί να γίνει το πιο δυνατό σύμβολο μιας κοινής ζωής που άφησε το αποτύπωμά της. Και ίσως τελικά, το Downe House να μην είναι απλώς μια πολυτελής κατοικία – αλλά ένα κομμάτι ιστορίας που παραμένει ζωντανό, ακόμη και μετά από δεκαετίες.

