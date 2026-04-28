Μουσικά Νέα 28.04.2026

Cara Delevingne: Από το modeling στη μουσική με νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα

cara_delavigne
Η Cara Delevingne κάνει το πρώτο της βήμα στη μουσική με 2 νέα τραγούδια και ένα project που αποκαλύπτει την καλλιτεχνική της πλευρά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Cara Delevingne φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το πιο απρόσμενο βήμα της καριέρας της, αυτή τη φορά στον χώρο της μουσικής, επιβεβαιώνοντας κάτι που εδώ και καιρό αποτελούσε αντικείμενο φημών: την επίσημη είσοδό της ως τραγουδίστρια.

cara_delavinge
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Η ίδια ανακοίνωσε την εξέλιξη μέσα από ένα αινιγματικό post στα social media, όπου μοιράστηκε ένα teaser που μοιάζει να προέρχεται από επερχόμενο music video. Σε ένα λιτό αλλά φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, έγραψε ότι η μουσική υπήρξε «η μεγαλύτερη φοβία αλλά και η μεγαλύτερη αγάπη της», αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για μια προσωπική και βαθιά εξομολογητική στροφή στην καριέρα της.

Το βίντεο συνοδεύεται από ασπρόμαυρες εικόνες και αποσπάσματα που παραπέμπουν περισσότερο σε καλλιτεχνικό project παρά σε κλασική pop κυκλοφορία. Παράλληλα, ενσωματώνει και στοιχεία από τη δημόσια εικόνα της Delevingne, με αναζητήσεις στο διαδίκτυο που σχετίζονται με την ίδια, από ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή μέχρι το ερώτημα αν μπορεί πραγματικά να τραγουδήσει, ερώτημα που πλέον απαντάται έμπρακτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη μουσική της απόπειρα δεν θα περιοριστεί σε ένα μόνο κομμάτι. Δύο τραγούδια, με τίτλους «I Forgot» και «Out of My Head», αναμένεται να αποτελέσουν την πρώτη «γεύση» από το νέο της μουσικό σύμπαν, το οποίο, όπως η ίδια περιγράφει, προέρχεται από μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και προσωπικών εμπειριών.

Αν και λεπτομέρειες για τον ήχο, τους συνεργάτες ή τη συνολική κατεύθυνση του project παραμένουν άγνωστες, η προσέγγιση δείχνει πιο καλλιτεχνική και προσωπική παρά εμπορική, κάτι που ταιριάζει στη διαδρομή της Delevingne ως πολυδιάστατης δημιουργού.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Cara Delevingne βρίσκεται ήδη στο line-up του φεστιβάλ Primavera Sound, γεγονός που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για το αν θα πραγματοποιήσει εκεί την πρώτη της live μουσική εμφάνιση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για πλήρες live, DJ set ή ειδικό performance, όμως η παρουσία της έχει ήδη προκαλέσει έντονη προσμονή.

Παρότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη μουσική της κίνηση, η Delevingne δεν είναι εντελώς άγνωστη στον χώρο. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε μουσικά projects, έχει ηχογραφήσει τραγούδι για κινηματογραφική παραγωγή, ενώ έχει εμφανιστεί και στο θέατρο, δείχνοντας πως η σχέση της με τη μουσική και την performance ήταν πάντα υπαρκτή, έστω και σε πιο περιορισμένο πλαίσιο.

Το νέο της εγχείρημα, ωστόσο, δείχνει να είναι το πιο ολοκληρωμένο μέχρι σήμερα. Και αν κάτι γίνεται ήδη σαφές, είναι ότι η Cara Delevingne δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως ένα ακόμη project, αλλά ως μια προσωπική εξομολόγηση που τώρα βρίσκει τη δική της φωνή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Cara Delevingne μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
