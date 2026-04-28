Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από τα Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου

Φεύγεις για τριήμερο; Αυτά είναι τα 8 fashion items από τη Zara που αξίζει να πάρεις μαζί σου για άνετα και στιλάτα looks

Ένα τριήμερο ταξίδι είναι η ιδανική αφορμή για μια μικρή απόδραση και η βαλίτσα σου χρειάζεται έξυπνες επιλογές που συνδυάζουν στιλ και πρακτικότητα. Η νέα συλλογή της Zara προσφέρει ακριβώς αυτό: κομμάτια που φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ και προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση χωρίς προσπάθεια.

Η βάση κάθε travel wardrobe ξεκινά από τα ουδέτερα κομμάτια. Λευκά πουκάμισα, λινά tops και παστέλ αποχρώσεις δημιουργούν αμέτρητους συνδυασμούς, ενώ τα αέρινα φορέματα δίνουν άνεση και ελευθερία κίνησης στις ζεστές μέρες. Τα denim shorts παραμένουν επίσης ένα από τα πιο πρακτικά items για χαλαρές βόλτες και καθημερινές εμφανίσεις.

Για τις πιο stylish εμφανίσεις, ένα ελαφρύ blazer ή ένα λεπτό nylon jacket είναι ιδανικά για τις βραδινές ώρες, όταν η θερμοκρασία πέφτει αλλά δεν θέλεις να χάσεις το στιλ σου. Παράλληλα, ένα λινό wrap φόρεμα λειτουργεί σαν hero piece του τριημέρου, αφού μπορεί να φορεθεί εύκολα από πρωινό μέχρι dinner look με μικρές αλλαγές στα αξεσουάρ.

Στα παπούτσια, η λογική παραμένει ίδια: άνεση και ευελιξία. Flat sandals, minimal sneakers και ελαφριά slides καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωινό περπάτημα μέχρι τις απογευματινές εξόδους. Με λίγα, καλά επιλεγμένα κομμάτια, η βαλίτσα για το τριήμερο γίνεται απλή υπόθεση και το στιλ παραμένει σταθερά ανεπιτήδευτο.

7 κομμάτια που αξίζει να αγοράσεις:

1. Παντελόνι με πιέτες

2. Αμάνικο τοπ με ψηλό γιακά

3. Πουκάμισο με ρίγες

4. Φαρδύ παντελόνι με λινό

5. Φόρεμα με δαντέλα

6. Tweed jacket

7. Εξώφτερνο παπούτσι με πλατφόρμα

8. Μίνι τσάντα shopper

