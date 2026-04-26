Fashion 26.04.2026

Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας

Από τις σουρεαλιστικές «οπλές» του Thierry Mugler μέχρι τα κρυστάλλινα γοβάκια, ανακαλύψε τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα ανέκαθεν λειτουργούσε ως ένας καμβάς πειραματισμού, όπου η τέχνη του trompe-l’œil και η σουρεαλιστική διάθεση ανατρέπουν τους κανόνες της φυσικής. Τα υποδήματα, ειδικότερα, έχουν αποτελέσει το απόλυτο πεδίο δοκιμής για τις πιο τολμηρές ιδέες των σχεδιαστών, μετατρέποντας ένα χρηστικό αντικείμενο σε γλυπτό επίδειξης. Από τις ιστορικές πασαρέλες του Alexander McQueen μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες του οίκου Loewe, το τακούνι παύει να είναι απλώς ένα στήριγμα και γίνεται το κέντρο της αφήγησης.

Σε αυτό το ταξίδι στην ιστορία του στυλ, συναντάμε σχέδια που αψηφούν την ανθρώπινη ανατομία και την κοινή λογική. Η ικανότητα των μεγάλων δημιουργών να αντλούν έμπνευση από τα πιο απίθανα αντικείμενα, όπως παιδικά τουβλάκια, φουσκωτά φλαμίνγκο ή ακόμα και λεπίδες χόκεϊ, αποδεικνύει ότι στη μόδα δεν υπάρχουν φραγμοί. Ας δούμε μερικές από τις πιο εμβληματικές και παράδοξες στιγμές που σημάδεψαν τα catwalks παγκοσμίως.

Thierry Mugler: Η Σουρεαλιστική «Οπλή» (1984-1985)

Ο Thierry Mugler έφερε την επανάσταση στα μέσα της δεκαετίας του ’80 παρουσιάζοντας ένα μποτάκι-πλατφόρμα που θύμιζε οπλή τράγου. Με το κοίλο τακούνι του, αυτό το σχέδιο προανήγγειλε μια ολόκληρη εποχή πειραματικών υποδημάτων, συνδυάζοντας τη ζωώδη φύση με την υψηλή ραπτική.

Jean Paul Gaultier: Το Στυλέτο του Αθλητισμού (1994)

Πολύ πριν το «athleisure» γίνει παγκόσμια τάση, ο Gaultier πάντρεψε την πολυτέλεια με τον σπορ χαρακτήρα. Τα τακούνια του με τρουκς και αθλητικές λεπτομέρειες έθεσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα εξέλιξη των αθλητικών γοβών που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους.

Balenciaga: Η Παιχνιδιάρικη Διάθεση των Lego (2007-2008)

Ο Nicolas Ghesquière μετέτρεψε την παιδική νοσταλγία σε φουτουριστική δήλωση μόδας. Τα πολύχρωμα τακούνια εμπνευσμένα από τα τουβλάκια Lego απέδειξαν ότι ακόμα και η πιο απίθανη ιδέα μπορεί να γίνει σύμβολο υψηλής αισθητικής.

Alexander McQueen: Τα Θρυλικά Armadillo (2010)

Ίσως τα πιο αναγνωρίσιμα εκκεντρικά παπούτσια όλων των εποχών. Στην τελευταία του συλλογή «Plato’s Atlantis», ο McQueen παρουσίασε τα τακούνια-αρμαντίλλο που αψηφούν την ανατομία, δημιουργώντας μια απόκοσμη και θρυλική σιλουέτα.

Prada: Φλόγες στην Πασαρέλα (2012)

Η Miuccia Prada «έκαψε» τα παγκόσμια catwalks με τα πέδιλα-πλατφόρμες που κατέληγαν σε σχήμα φλόγας. Ένα σχέδιο που έγινε αμέσως street style φαινόμενο, συνδυάζοντας την ασέβεια με την κομψότητα.

Thom Browne: Η Φαντασία των Δελφινιών (2020)

Ο Thom Browne, μετρ της οπτικής αφήγησης, παρουσίασε ιλιγγιώδη τακούνια σε σχήμα δελφινιού. Εδώ, η πρακτικότητα παραχωρεί τη θέση της στην καθαρή φαντασία, μετατρέποντας κάθε βήμα σε μια παραμυθένια εμπειρία.

Y/Project: Το Κρυστάλλινο Γοβάκι του Σήμερα (2021-2022)

Σε συνεργασία με την Melissa, ο Glenn Martens επανέφερε τον μύθο της Σταχτοπούτας. Το σύγχρονο «κρυστάλλινο» mule είναι μια ωδή στον ρομαντισμό, δοσμένη μέσα από μια μοντέρνα, πλαστική υφή.

