Λατρεύεις το «Black Mirror»; Αυτό το K-drama του Netflix θα γίνει η νέα σου εμμονή

Μια φαινομενικά αθώα εφαρμογή μετατρέπει τις επιθυμίες των μαθητών σε παγίδα θανάτου, σε ένα σκοτεινό K-drama που έρχεται να γίνει το επόμενο viral φαινόμενο

Η κορεατική σκηνή τρόμου επιστρέφει δυναμικά στο Netflix με τη νέα σειρά «Αν οι Ευχές Σκότωναν» (If Wishes Could Kill), μια παραγωγή που ήδη συζητιέται έντονα πριν καν κάνει πρεμιέρα. Με ημερομηνία κυκλοφορίας την 24η Απριλίου 2026, το νέο Young Adult θρίλερ έρχεται να συνδυάσει σχολικό δράμα, τεχνολογικό μυστήριο και μια σκοτεινή, σχεδόν «Black Mirror» ατμόσφαιρα που ανεβάζει την ένταση από το πρώτο επεισόδιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια φαινομενικά αθώα εφαρμογή με το όνομα Girigo, όπου οι χρήστες ανεβάζουν ένα video με μια επιθυμία τους και περιμένουν να δουν αν θα πραγματοποιηθεί. Στο Λύκειο Seorin όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο επικίνδυνη: κάθε ευχή ενεργοποιεί μια αντίστροφη μέτρηση που μπορεί να αποβεί μοιραία. Μια παρέα 5 μαθητών βρίσκεται παγιδευμένη σε αυτό το φονικό «παιχνίδι», προσπαθώντας να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την εφαρμογή και πώς μπορούν να σπάσουν τον κύκλο πριν είναι αργά.

Η 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» – Οι νέες προσθήκες που αλλάζουν τα δεδομένα

Ένα cast που φέρνει το νέο K-drama κύμα

Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Jeon So-young ως Se Ah, μια αποφασιστική μαθήτρια που προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια. Μαζί της βρίσκονται η Kang Mi-na ως Na Ri και ο Baek Sun-ho ως Geon Woo, ενώ κομβικούς ρόλους έχουν επίσης οι χαρακτήρες του «hacker» της παρέας και του Lee Hyo Je, του οποίου η ευχή πυροδοτεί τις πιο σκοτεινές εξελίξεις.

Η σειρά ενισχύεται και από πιο έμπειρα ονόματα όπως η Jeon So-nee και ο Noh Jae-won, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στο μυστήριο που συνδέει την εφαρμογή με μια σειρά ανεξήγητων θανάτων.

Όταν η τεχνολογία γίνεται παγίδα

Υπό τη σκηνοθεσία του Park Youn-seo, η σειρά δεν μένει μόνο στο σασπένς, αλλά ανοίγει και μια πιο σκοτεινή συζήτηση γύρω από την εξάρτηση από την τεχνολογία, την ανάγκη για αποδοχή και τις συνέπειες των επιλογών στα social media. Κάθε επεισόδιο ανεβάζει την ένταση, χτίζοντας ένα κλίμα όπου καμία ευχή δεν είναι πραγματικά «αθώα».

Αν σου άρεσαν σειρές όπως All of Us Are Dead ή Duty After School, τότε το «Αν οι Ευχές Σκότωναν» φαίνεται πως έρχεται να γίνει το επόμενο μεγάλο viral K-drama στο Netflix, με μια ιστορία που σε κάνει να σκέφτεσαι δύο φορές πριν ευχηθείς οτιδήποτε.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

Reboot ή ιεροσυλία; Ποιές τηλεοπτικές σειρές που αγαπήσαμε αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ποια όχι

Το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» έρχεται στο Netflix