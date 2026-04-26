Streaming News 26.04.2026

Λατρεύεις το «Black Mirror»; Αυτό το K-drama του Netflix θα γίνει η νέα σου εμμονή

Μια φαινομενικά αθώα εφαρμογή μετατρέπει τις επιθυμίες των μαθητών σε παγίδα θανάτου, σε ένα σκοτεινό K-drama που έρχεται να γίνει το επόμενο viral φαινόμενο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κορεατική σκηνή τρόμου επιστρέφει δυναμικά στο Netflix με τη νέα σειρά «Αν οι Ευχές Σκότωναν» (If Wishes Could Kill), μια παραγωγή που ήδη συζητιέται έντονα πριν καν κάνει πρεμιέρα. Με ημερομηνία κυκλοφορίας την 24η Απριλίου 2026, το νέο Young Adult θρίλερ έρχεται να συνδυάσει σχολικό δράμα, τεχνολογικό μυστήριο και μια σκοτεινή, σχεδόν «Black Mirror» ατμόσφαιρα που ανεβάζει την ένταση από το πρώτο επεισόδιο.

IMDB

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια φαινομενικά αθώα εφαρμογή με το όνομα Girigo, όπου οι χρήστες ανεβάζουν ένα video με μια επιθυμία τους και περιμένουν να δουν αν θα πραγματοποιηθεί. Στο Λύκειο Seorin όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο επικίνδυνη: κάθε ευχή ενεργοποιεί μια αντίστροφη μέτρηση που μπορεί να αποβεί μοιραία. Μια παρέα 5 μαθητών βρίσκεται παγιδευμένη σε αυτό το φονικό «παιχνίδι», προσπαθώντας να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την εφαρμογή και πώς μπορούν να σπάσουν τον κύκλο πριν είναι αργά.

Ένα cast που φέρνει το νέο K-drama κύμα

Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Jeon So-young ως Se Ah, μια αποφασιστική μαθήτρια που προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια. Μαζί της βρίσκονται η Kang Mi-na ως Na Ri και ο Baek Sun-ho ως Geon Woo, ενώ κομβικούς ρόλους έχουν επίσης οι χαρακτήρες του «hacker» της παρέας και του Lee Hyo Je, του οποίου η ευχή πυροδοτεί τις πιο σκοτεινές εξελίξεις.

IMDB

Η σειρά ενισχύεται και από πιο έμπειρα ονόματα όπως η Jeon So-nee και ο Noh Jae-won, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στο μυστήριο που συνδέει την εφαρμογή με μια σειρά ανεξήγητων θανάτων.

Όταν η τεχνολογία γίνεται παγίδα

Υπό τη σκηνοθεσία του Park Youn-seo, η σειρά δεν μένει μόνο στο σασπένς, αλλά ανοίγει και μια πιο σκοτεινή συζήτηση γύρω από την εξάρτηση από την τεχνολογία, την ανάγκη για αποδοχή και τις συνέπειες των επιλογών στα social media. Κάθε επεισόδιο ανεβάζει την ένταση, χτίζοντας ένα κλίμα όπου καμία ευχή δεν είναι πραγματικά «αθώα».

Αν σου άρεσαν σειρές όπως All of Us Are Dead ή Duty After School, τότε το «Αν οι Ευχές Σκότωναν» φαίνεται πως έρχεται να γίνει το επόμενο μεγάλο viral K-drama στο Netflix, με μια ιστορία που σε κάνει να σκέφτεσαι δύο φορές πριν ευχηθείς οτιδήποτε.

Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας

26.04.2026

Γυναίκες που «σπάνε» κανόνες και στερεότυπα – 10 ταινίες που αξίζει να δεις

26.04.2026
Το «Toy Story 5» αποκτά τη πιο διαδραστική συλλογή παιχνιδιών μέχρι σήμερα

25.04.2026
Girls’ Night Edition: 4 ταινίες για να περάσεις το Σαββατόβραδο με τις φίλες σου

25.04.2026
Η Scarlett Johansson πίσω από τις κάμερες – Tο «The Nanny Diaries» γίνεται σειρά στο Netflix

24.04.2026
«Heart Eyes 2»: Ο serial killer του Αγίου Βαλεντίνου ξαναχτυπά

24.04.2026
Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»

24.04.2026
8 ξένοι ηθοποιοί που ξεκίνησαν από το θέατρο και έγιναν εμβληματικά TV icons

24.04.2026
«Avengers: Endgame»: Ο δημιουργός του Iron Man αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε να σώσει τον Tony Stark

23.04.2026
Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας