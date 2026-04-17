Kylie Jenner: Ποζάρει topless για την ανακοίνωση του πιο προσωπικού της project

Η Kylie Jenner ποζάρει topless σε νέα ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας τη νέα, προσωπική fashion συλλογή της

Η Kylie Jenner έκανε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας να εμφανιστεί topless για να παρουσιάσει το νέο της, προσωπικό project στον χώρο της μόδας.

Στη φωτογραφία, η 28χρονη επιχειρηματίας ποζάρει χωρίς μπλούζα, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της, ενώ στο μπράτσο της ξεχωρίζει ένα λαμπερό σχέδιο από στρας που γράφει «I Heart LA». Η Jenner κοιτάζει απευθείας τον φακό, σε ένα καλλιτεχνικό καρέ που συνοδεύει την ανακοίνωση της νέας συλλογής του brand της, Khy.

Με τη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια εξήγησε ότι πρόκειται για μια «πολύ προσωπική» συλλογή, εμπνευσμένη από το Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε, η νέα σειρά έχει σχεδιαστεί και σε μεγάλο βαθμό παραχθεί στην πόλη όπου μεγάλωσε, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα σημαντική για εκείνη. «Ανυπομονώ να τη μοιραστώ και να συνεχίσω να δημιουργώ μέσα στη χρονιά και μετά, από το LA όπου κι αν βρίσκεστε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια αλλαγή στον λογαριασμό του brand, καθώς η Kylie Jenner είχε προηγουμένως διαγράψει όλο το περιεχόμενο του Khy στο Instagram, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Το fashion brand της ιδρύθηκε το 2023 και γνώρισε άμεση επιτυχία, με την πρώτη συλλογή του να σημειώνει εντυπωσιακές πωλήσεις, αγγίζοντας το 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα στην πρώτη ώρα από την κυκλοφορία της, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Παράλληλα, η Jenner είχε πρόσφατη παρουσία στο Coachella, όπου συμμετείχε μαζί με την αδελφή της Kendall Jenner, προωθώντας τα δικά της επιχειρηματικά projects μέσα από ενεργή παρουσία στο φεστιβάλ.

