Fashion 15.04.2026

Σου έλειψε το καλοκαίρι; Αυτό είναι το fashion trend που θα το φέρει πιο κοντά

Από τις πασαρέλες του Παρισιού μέχρι την υψηλή ραπτική, το κοχύλι αναδεικνύεται σε βασικό σύμβολο της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 στρέφεται ξεκάθαρα προς τη θάλασσα, αντλώντας έμπνευση από οργανικές φόρμες, φυσικές υφές και καλοκαιρινά σύμβολα που κουβαλούν μνήμη και συναίσθημα. Ανάμεσά τους, το κοχύλι αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο ισχυρά motifs της σεζόν, λειτουργώντας όχι μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο αλλά ως πλήρης αισθητική γλώσσα που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη φύση και την υψηλή ραπτική.

Από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μέχρι τις πιο καλλιτεχνικές couture προσεγγίσεις, το κοχύλι εμφανίζεται σε κάθε πιθανή εκδοχή: ως κόσμημα, ως γλυπτική λεπτομέρεια, ως τσάντα ή ακόμα και ως δομικό στοιχείο ενός φορέματος. Η τάση αυτή δεν αφορά απλώς το καλοκαίρι ως εποχή, αλλά μια βαθύτερη επιστροφή σε μια πιο ρευστή, φυσική και ποιητική αισθητική.

Στο τελευταίο του show ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balmain, ο Olivier Rousteing επαναπροσδιόρισε το καλοκαιρινό αφήγημα μέσα από μια συλλογή που κινείται από τη χρυσή άμμο έως το έντονο κόκκινο. Τα κοχύλια λειτουργούν ως μικρά talismans πάνω σε τσάντες με κρόσσια ή ενσωματωμένα σε περίτεχνα κεντημένα φορέματα, δίνοντας κίνηση και ήχο σε κάθε εμφάνιση στην πασαρέλα.

Chanel: Το κοχύλι ως φαντασιακό αντικείμενο

Στον οίκο Chanel, το κοχύλι αποκτά πιο φαντασιακή και σχεδόν σουρεαλιστική διάσταση. Εμφανίζεται σε clutches με οβάλ σιλουέτες και ιριδίζον τιρκουάζ φινίρισμα, που παραπέμπει στον βυθό της θάλασσας. Η αντίθεση με τα αυστηρά tweed σύνολα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στη δομή και τη φαντασία.

Schiaparelli: Η couture πλευρά της θάλασσας

Στην υψηλή ραπτική του οίκου Schiaparelli, το κοχύλι μεταμορφώνεται σε γλυπτικό στοιχείο. Σε φορέματα της συλλογής Spring-Summer 2026, cups και διακοσμητικές φόρμες φιλοξενούν λαμπερές πέρλες, δημιουργώντας έναν έντονο διάλογο με τα floral κεντήματα και τη γεωμετρία των ρούχων.

Η έμπνευση πέρα από τις πασαρέλες

Η επιρροή του κοχυλιού επεκτείνεται και πέρα από τους μεγάλους οίκους. Η δημιουργός Lafalaise Dion έχει αφιερώσει τη δουλειά της στα cowrie shells, μετατρέποντάς τα σε σύμβολα πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από ρούχα και headpieces. Παράλληλα, η Fondation Louis Vuitton συνεχίζει να αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στη φύση και τη σύγχρονη τέχνη μέσα από σημαντικές εκθέσεις.

