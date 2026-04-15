Ιωάννα Τούνη: Η έφεση που αλλάζει τα δεδομένα στο revenge porn

Σε μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει έντονη κοινωνική και δικαστική συζήτηση, εσύ βλέπεις τώρα το επόμενο κεφάλαιο να ανοίγει, καθώς η εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης προχωρά σε έφεση για την καταδικαστική απόφαση που αφορά την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική νομική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική επανεκκίνηση της υπόθεσης σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο, όπου όλα τα δεδομένα τίθενται ξανά υπό κρίση.

Η έφεση της Εισαγγελίας δεν περιορίζεται σε μία μόνο παράμετρο. Αντίθετα, εστιάζει τόσο στο ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού σε έναν από τους καταδικασθέντες. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ζητείται αυστηρότερη δικαστική αποτίμηση της υπόθεσης, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στη συνολική εξέλιξή της.

Την ίδια στιγμή, αξίζει να θυμάσαι ότι η διαδικασία της έφεσης δεν λειτουργεί απλώς ως «διόρθωση», αλλά ως πλήρης επανεξέταση. Όταν η υπόθεση φτάσει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ξεκινά πρακτικά από μηδενική βάση, με όλα τα στοιχεία να επαναξιολογούνται, χωρίς να θεωρούνται δεδομένα τα προηγούμενα συμπεράσματα.

Η αρχική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης είχε κρίνει ένοχους δύο άνδρες για τη διαρροή και δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση. Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς κρίθηκε σε βαθμό κακουργήματος κατά πλειοψηφία, με ένα μέλος της έδρας να έχει διαφορετική νομική άποψη ως προς τον χαρακτηρισμό της πράξης.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν 4 και 3 έτη φυλάκισης αντίστοιχα, με διαφορετική μεταχείριση ως προς τα ελαφρυντικά. Στη μία περίπτωση δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, ενώ στην άλλη έγινε δεκτό το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, οδηγώντας σε αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Αυτές οι διαφοροποιήσεις αποτελούν και ένα από τα βασικά σημεία που πλέον επανεξετάζονται.

Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζεις ότι η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με ιδιαίτερη νομική βαρύτητα και αυστηρό έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων. Οι κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί τις πράξεις που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησαν ούτε στη λήψη ούτε στη διανομή του επίμαχου υλικού.

Με την έφεση να έχει πλέον κατατεθεί και από την πλευρά της υπεράσπισης αλλά και από την εισαγγελική αρχή, η υπόθεση μπαίνει σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση. Εκεί όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να επαναπροσδιορίσει το τελικό δικαστικό αποτέλεσμα και να αλλάξει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

