Life 15.04.2026

Anne Hathaway: Το «cloud dress» που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

ο κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε σκηνή ονείρου όταν η Anne Hathaway εμφανίστηκε με ένα «cloud dress»
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που δεν λειτουργούν απλώς ως στιλιστικές επιλογές, αλλά ως ολοκληρωμένες fashion στιγμές που μένουν στη μνήμη σου. Αυτό ακριβώς συνέβη με την Anne Hathaway στην ειδική προβολή της ταινίας Mother Mary στη Νέα Υόρκη, όπου η βραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που κυριολεκτικά έμοιαζε να αιωρείται σαν σύννεφο. Αν παρακολουθείς τις τάσεις της μόδας, θα καταλάβεις αμέσως γιατί το συγκεκριμένο look έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά της σεζόν, καθώς συνδυάζει θεατρικότητα, υψηλή ραπτική και μια σχεδόν ονειρική αισθητική που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η Anne Hathaway επέλεξε μια δημιουργία του Lever Couture, ένα φόρεμα που βασίζεται σε πολυεπίπεδες, λαμπερές κορδέλες από δίχτυ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα έντονου όγκου και κίνησης. Το λεγόμενο «cloud dress» δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός σχεδιασμός, αλλά μια οπτική εμπειρία που παίζει με το φως, τη διαφάνεια και τη ροή του υφάσματος, δίνοντας την αίσθηση ότι το outfit δεν φοριέται απλώς, αλλά… επιπλέει.

Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway

Αν δεις προσεκτικά τη σιλουέτα, θα παρατηρήσεις ότι τα πολλαπλά βολάν δημιουργούν ένα δυναμικό, σχεδόν κινηματογραφικό εφέ, που ταιριάζει απόλυτα σε μια πρεμιέρα υψηλών απαιτήσεων όπως αυτή του Mother Mary. Είναι από εκείνες τις εμφανίσεις που δεν στηρίζονται μόνο στο ρούχο, αλλά στη συνολική εικόνα και την αίσθηση που αφήνουν στο κοινό.

Το look της ολοκληρώθηκε με μεταλλικές γόβες από τον Christian Louboutin, προσθέτοντας μια διακριτική αλλά κομψή ένταση, ενώ τα κοσμήματα από τον οίκο Bvlgari έδωσαν την απαραίτητη δόση λάμψης χωρίς να επισκιάζουν το φόρεμα. Αντίθετα, λειτούργησαν συμπληρωματικά, αφήνοντας το «cloud dress» να παραμείνει το απόλυτο επίκεντρο της εμφάνισης.

Κάπως έτσι, η Anne Hathaway στη Νέα Υόρκη δεν έκανε απλώς μια ακόμη εμφάνιση. Δημιούργησε μια στιγμή μόδας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στο ρομαντικό και το θεατρικό, επιβεβαιώνοντας ότι το «cloud dress» δεν είναι απλώς τάση – είναι εικόνα που μένει.

Η Anne Hathaway γίνεται pop star στο «Mother Mary» και λανσάρει νέο single

Anne Hathaway μόδα ΦΟΡΕΜΑ
Η πρόβλεψη του Robbie Williams για το μέλλον της μουσικής και ο ρόλος του AI

Η πρόβλεψη του Robbie Williams για το μέλλον της μουσικής και ο ρόλος του AI

15.04.2026
Ιωάννα Τούνη: Η έφεση που αλλάζει τα δεδομένα στο revenge porn

Ιωάννα Τούνη: Η έφεση που αλλάζει τα δεδομένα στο revenge porn

15.04.2026

