Cinema 11.04.2026

Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway

Από τις σκηνές συναυλιών της Taylor Swift στη μεγάλη οθόνη: Η «Mother Mary» φέρνει την Hathaway σε νέο κινηματογραφικό επίπεδο.
Ειρήνη Στόφυλα

Η επερχόμενη ταινία «Mother Mary» υπόσχεται να φέρει την Anne Hathaway σε μια εντελώς νέα διάσταση ως pop star, και η έμπνευσή της προέρχεται από μια απρόσμενη πηγή: την περιοδεία «Reputation» της Taylor Swift το 2018. Ο σκηνοθέτης David Lowery παραδέχεται πως παρακολουθούσε επανειλημμένα τη συναυλιακή ταινία της Swift για να χτίσει την ερμηνεία της Hathaway και τις σκηνές συναυλιών, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση ρεαλισμού και λάμψης στην ιστορία. Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε μια βασανισμένη ποπ σταρ που αναζητά βοήθεια από φίλους, ενώ η σκηνή μιας μεγάλης επιστροφής συναυλίας γίνεται η καρδιά της ταινίας, αποδεικνύοντας πως η Taylor Swift μπορεί να εμπνεύσει πέρα από τη μουσική της.

Η περιοδεία «Reputation» λειτούργησε ως οδηγός για την αισθητική της ταινίας, επηρεάζοντας χορογραφίες, φωτισμούς και κάθε κινηματογραφικό πλάνο των συναυλιακών σκηνών. Παράλληλα, η ανάλυση τριών τραγουδιών της Swift, πλάνο προς πλάνο, βοήθησε τον Lowery και την ομάδα του να υπολογίσουν το κόστος των σκηνών σε οπτικά εφέ, εξασφαλίζοντας μια παραγωγή εντυπωσιακή χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Η προσωπική σύνδεση με τη Swift ήταν τόσο ισχυρή που η Anne Hathaway χάρισε στον σκηνοθέτη ένα βραχιόλι με χάντρες σε στυλ Taylor Swift, με την επιγραφή «Anti-Hero», τιμώντας το δέκατο στούντιο άλμπουμ της, «Midnights». Ο Lowery εξηγεί πως η παρακολούθηση της «Eras Tour» στην Ευρώπη τον βοήθησε να φανταστεί τον χαρακτήρα της «Mother Mary» σαν μια Taylor Swift σε 10 ή 15 χρόνια, δίνοντας βάθος και αυθεντικότητα στην ηρωίδα.

Η ταινία, που αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Απριλίου, φιλοξενεί επίσης τους Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford και FKA Twigs, ενώ τη μουσική επιμέλεια υπογράφουν οι Charli XCX, Jack Antonoff και FKA Twigs. Με την επιρροή της Taylor Swift και την υποδειγματική ερμηνεία της Anne Hathaway, η «Mother Mary» συνδέει μουσική, κινηματογράφο και ποπ κουλτούρα, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα ενθουσιάσει τόσο τους φαν της Swift όσο και τους λάτρεις του κινηματογράφου. Η ταινία υπόσχεται όχι μόνο δράμα και ένταση, αλλά και ένα οπτικό θέαμα που φέρνει τη μαγεία των συναυλιών της Taylor Swift στην οθόνη, ενώ η Hathaway αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητά της να μεταμορφώνεται και να ζωντανεύει χαρακτήρες με βάθος και αληθοφάνεια.

Anne Hathaway Mother Mary Taylor Swift
