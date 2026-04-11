Fashion 11.04.2026

Το διαχρονικό μυστήριο του κολιέ της Meryl Streep στα Όσκαρ του 1989

37 χρόνια μετά, το τετραπλό choker με πέρλες και οπάλιο της Meryl Streep παραμένει ένα γοητευτικό μυστήριο του κόκκινου χαλιού
Η Meryl Streep, μια πολυβραβευμένη ηθοποιός, αφοσιωμένη φεμινίστρια και μητέρα, αποτελεί ένα πραγματικό σύμβολο του κινηματογράφου, σεβαστή σε όλο τον κόσμο. Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Miranda Priestly στην ταινία «The Devil Wears Prada», οι αναδρομές στο παρελθόν της πληθαίνουν, φέρνοντας στο φως ιστορίες που εξακολουθούν να γοητεύουν. Μία από αυτές αφορά ένα κόσμημα που φόρεσε στην τελετή των Όσκαρ του 1989 και παραμένει ένα άλυτο μυστήριο.

Το 1989, η Meryl Streep ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τον συγκλονιστικό της ρόλο στην ταινία «Un cri dans la nuit». Εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια μαύρη σιλουέτα με λαιμόκοψη Bardot. Στον λαιμό της, φορούσε ένα τετραπλό choker με πέρλες, διακοσμημένο με μία κεντρική οπάλιο, η οποία περιβαλλόταν από διαμάντια. Αυτή η εντυπωσιακή δημιουργία βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τον χαρακτήρα της Lindy Chamberlain που υποδυόταν στην ταινία: μια λιτή γυναίκα, μακριά από κάθε σύμβολο πολυτέλειας.

Meryl Streep at the Oscars in 1989 Barry King/ Vogue France

Η γοητεία του άγνωστου κοσμήματος

37  χρόνια μετά την 61η τελετή, αυτό το κολιέ εξακολουθεί να συναρπάζει και να εγείρει ερωτήματα. Το κόσμημα, χωρίς γνωστή υπογραφή, έχει γίνει εμβληματικό ακριβώς επειδή ξεφεύγει από τους κανόνες του σημερινού star-system. Ενώ πλέον κανένα κόκκινο χαλί δεν γλιτώνει από τις δανειζόμενες και διαφημιζόμενες παρανυφικές στολές, το συγκεκριμένο κολιέ δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο επικοινωνίας και φαίνεται να είναι αόρατο στα πιο λεπτομερή αρχεία. Η ιστορία του παραμένει ένα γοητευτικό μυστήριο, προσθέτοντας στην αύρα της θρυλικής ηθοποιού.

