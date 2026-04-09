Fashion 09.04.2026

Η Jennie των BLACKPINK μόλις κυκλοφόρησε τα μαγιό που θα κάνουν το καλοκαίρι σου καυτό

Η Jennie φέρνει το signature στυλ της στα μαγιό του καλοκαιριού με τη συνεργασία της με τις Frankies Bikinis
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο ήλιος ανεβαίνει ψηλά και η σκέψη μας πηγαίνει ήδη στις καλοκαιρινές εμφανίσεις και στις τάσεις στα μαγιό που θα κυριαρχήσουν φέτος. Bikini ή ολόσωμο, αγνό λευκό ή με ρετρό prints, ρίγες ή ρομαντικά σχέδια… οι επιλογές είναι αμέτρητες. Ανάμεσα στις δεκάδες προτάσεις, ξεχωρίζει φέτος η συνεργασία της Jennie, της τραγουδίστριας και fashion icon των BLACKPINK, με το δημοφιλές brand Frankies Bikinis.

Η Jennie, γνωστή για το μοναδικό της στυλ και τις off-duty εμφανίσεις που συχνά γίνονται πηγή έμπνευσης για τις fashionistas, φέρνει τώρα τη δική της προσωπικότητα και στα beachwear. Η συλλογή που σχεδίασε μαζί με τις Frankies Bikinis περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια του brand, όπως τα Mina shorts και τα Hana και Astrid tops, όλα αναβαθμισμένα με παιχνιδιάρικα και άνετα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το στυλ της.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Ήθελα τα κομμάτια να θυμίζουν αγαπημένες μου στιγμές του καλοκαιριού: απλά, λίγο παιχνιδιάρικα και εύκολα να φορεθούν παντού. Η ιδέα ήταν το “swim-to-street”, μαγιό που μπορεί να φορεθεί πέρα από την παραλία και να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινότητα».

Η συλλογή περιλαμβάνει από καθαρά λευκά bikinis με κλασική κομψότητα, μέχρι crochet σχέδια εμπνευσμένα από τα seventies, ολόσωμα μαύρα μαγιό με διαχρονική γραμμή, ριγέ στυλ σε αποχρώσεις μπλε, animal prints και couture επιλογές με λεπτομέρειες από χάντρες. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί όλες τις καλοκαιρινές επιθυμίες: άνεση, στυλ και δυνατότητα να φορεθεί όχι μόνο στην παραλία αλλά και στην πόλη. Η συλλογή είναι πλέον διαθέσιμη online, έτοιμη να αναβαθμίσει τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις.

09.04.2026
09.04.2026

