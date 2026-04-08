Βαρέθηκες τα loafers; Αυτή είναι η up-to-date εναλλακτική που προτείνουν οι fashionistas

Τα boat shoes, το απόλυτο preppy staple των δεκαετιών του ’60 και των καλοκαιριών στη Νέα Αγγλία, επιστρέφουν δυναμικά για την άνοιξη του 2026. Αυτό το διαχρονικό κομμάτι, άλλοτε συνώνυμο της παραλίας και των καλοκαιρινών εμφανίσεων, έχει επαναπροσδιοριστεί από οίκους όπως η Prada, η Miu Miu και η Bally, οι οποίοι παρουσίασαν μοντέρνες εκδοχές με έντονη στιλιστική αισθητική και υψηλής ποιότητας υλικά.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πλέον τα boat shoes δεν περιορίζονται σε παραδοσιακά preppy looks. Η τάση δείχνει να παίζει με αντιθέσεις και να τα συνδυάζει με casual, tailored ή ακόμα και πιο τολμηρά κομμάτια, δημιουργώντας εμφανίσεις που είναι ταυτόχρονα κομψές, μοντέρνες και πρακτικές. Από oversized πουλόβερ μέχρι leather jackets, τα boat shoes δείχνουν να έχουν την ευελιξία να αναβαθμίσουν κάθε στυλ.

Boat Shoes με barn jacket και rugby shirt

Ένας από τους πιο αγαπημένους συνδυασμούς της μόδας είναι τα boat shoes με ριγέ rugby polo και barn jacket. Αυτό το outfit δημιουργεί μια διακριτική αναφορά στον ψαρά και τα θαλασσινά στυλ, χωρίς να γίνεται υπερβολικό, και αποτελεί ιδανική επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις στην πόλη.

Boat shoes με καμπαρτίνα και slouchy τσάντα

Για πιο κλασικό στυλ, ο συνδυασμός boat shoes με καμπαρτίνα είναι πάντα ασφαλής επιλογή. Αν θες να αποφύγεις την προβλεψιμότητα, αντικαταστήστε την συνηθισμένη crossbody τσάντα με μια oversized ή slouchy shoulder bag, προσθέτοντας μοντέρνα διάσταση στο outfit σας.

Mε chunky πουλόβερ και μακριά σορτς

Ένας ακόμα εύκολος και άνετος τρόπος να φορέσεις τα boat shoes είναι με μακριά denim σορτς και oversized πουλόβερ. Το look αυτό προσφέρει άνεση όλη την ημέρα και ταυτόχρονα δείχνει στιλάτο, αποδεικνύοντας πόσο ευέλικτο είναι το παπούτσι.

Mε structured jacket και λευκό τζιν

Για να αποφύγεις το καθαρά ναυτικό στυλ, δοκίμασε να φορέσεις τα boat shoes με relaxed, baggy λευκό τζιν και ένα structured suede jacket. Ο συνδυασμός δημιουργεί βάθος και υφή, προσφέροντας ένα πιο σύγχρονο και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Δερμάτινο jacket και straight-leg jeans

Αν θες να δώσεις μια πιο edgy διάσταση στα boat shoes, συνδύασέ τα με oversized leather jacket και straight-leg jeans. Η αντίθεση ανάμεσα στο preppy παπούτσι και τα πιο σκληρά στοιχεία του outfit κάνει το αποτέλεσμα να φαίνεται στυλάτο, προσεγμένο και ταυτόχρονα effortless.

