Ο Tom Felton «ξαναφορά το μαντήλι του slytherin» στο Broadway

Αν πίστευες ότι έχεις ξεπεράσει τη φάση του Harry Potter, τα νέα από το Broadway μάλλον θα σε διαψεύσουν. Ο Tom Felton, ο ηθοποιός που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ως ο πιο εμβληματικός Slytherin, αποφάσισε όχι μόνο να επιστρέψει στον ρόλο του Draco Malfoy, αλλά να παρατείνει τη θεατρική του πορεία για άλλους έξι μήνες, μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Και όχι, δεν πρόκειται για μια απλή επιστροφή νοσταλγίας, είναι μια εμφάνιση που άλλαξε τον παλμό του θεάτρου της Νέας Υόρκης, εκτοξεύοντας το «Harry Potter and the Cursed Child» ξανά στην κορυφή των εισπράξεων. Το κοινό τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή στις 11 Νοεμβρίου 2025 στο Lyric Theatre, και από τότε η παραγωγή δεν έχει σταματήσει να σπάει ρεκόρ, ακόμη και το ασύλληπτο 3,7 εκατομμύρια δολάρια σε εννέα παραστάσεις στο τέλος του 2025.

Κι όμως, παρά την τεράστια απήχηση, ο Felton δεν θα βρίσκεται σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες στην παράσταση το επόμενο διάστημα, με προγραμματισμένα διαλείμματα τον Μάιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Κανείς, ωστόσο, δεν φαίνεται να ενοχλείται: η ζήτηση συνεχίζει να εκτοξεύεται, αποδεικνύοντας ότι η μαγεία του Draco είναι ακόμη πανίσχυρη κσι ίσως πιο δυνατή από ποτέ.

Το cast δίπλα του είναι εξίσου εντυπωσιακό. Ο John Skelley κρατά τον ρόλο του Harry, η Trish Lindstrom ερμηνεύει τη Ginny, ενώ ο Emmet Smith εμφανίζεται ως Albus. Η Rachel Christopher και ο Daniel Fredrick δίνουν μια ώριμη, πιο συγκροτημένη διάσταση στον ρόλο της Ερμιόνης και του Ρον, με την Janae Hammond ως Rose και τον Aidan Close στον ρόλο του Scorpius, του γιου του Draco. Η Kristen Martin ερμηνεύει την Delphi, προσθέτοντας τη δική της ένταση στη δραματική γραμμή του έργου.

Το θεατρικό, βασισμένο στην πρωτότυπη ιστορία των J.K. Rowling, Jack Thorne και John Tiffany, ανεβαίνει πλέον σε μία ενιαία εκδοχή, πιο πυκνή και πιο θεατρική. Η ενήλικη πλέον ζωή των ηρώων διαδραματίζεται 19 ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος της κινηματογραφικής σειράς και φωτίζει τις σχέσεις τους, τις προκλήσεις τους και —κυρίως— τον τρόπο με τον οποίο ζουν τώρα πια ως γονείς. Το να βλέπεις τον Draco Malfoy να έχει έναν γιο, να παλεύει με δικά του φαντάσματα και να ωριμάζει μπροστά στα μάτια σου, αποκτά άλλο βάρος όταν τον υποδύεται ο ίδιος άνθρωπος που τον ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη.

Και ίσως εκεί κρύβεται η πραγματική δύναμη της επιστροφής του Felton: στην αυθεντικότητα που δεν μπορείς να μιμηθείς, στο βλέμμα που κουβαλάει μία ολόκληρη ιστορία και στη νοσταλγία που ξαφνικά ξυπνά μέσα σου. Το Μπροντγουέι δεν βλέπει απλώς έναν ρόλο· βλέπει μια ανάμνηση που μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε και τώρα ξαναζωντανεύει μπροστά στο κοινό με έναν τρόπο που σπάνια συναντάς στη σκηνή.

Η παραγωγή, από τις Sonia Friedman Productions και την ομάδα του Harry Potter Theatrical Productions, δείχνει ότι έχει βρει τον ιδανικό συνδυασμό μεταξύ θεάματος, συναισθήματος και κινηματογραφικής κληρονομιάς. Και όσο ο Felton παραμένει στο Broadway, το κοινό έχει έναν ακόμη λόγο να ζήσει ή να ξαναζήσει αυτή την παράσταση που καταφέρνει να μετατρέψει την παιδική σου μαγεία σε ενήλικη συγκίνηση χωρίς να χάσει τη σπίθα που την έκανε τόσο ξεχωριστή.

