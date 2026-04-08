Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ; Η Kylie Jenner έχει την πιο ανοιξιάτικη πρόταση

Η Kylie Jenner δεν χρειάζεται συστάσεις όταν μιλάμε για τάσεις στην ομορφιά. Από τα iconic χείλη της μέχρι τα πειραματικά χτενίσματά της, έχει γίνει πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια fans. Αυτή τη φορά, η προσοχή στρέφεται στα νύχια της, που είναι έργο της διάσημης celebrity manicurist Zola Ganzorigt, γνωστής για τις μοναδικές δημιουργίες της, όπως το glazed donut manicure της Hailey Bieber.

Η πιο πρόσφατη manicure πρόταση της Kylie για την άνοιξη συνδυάζει ροζ ημιδιάφανο βερνίκι με πολύχρωμα λουλούδια από κρυστάλλους, τοποθετημένα προσεκτικά σε μικρά μπουκέτα σε κάθε νύχι. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, λαμπερό και απόλυτα ταιριαστό με τις τάσεις που επικρατούν αυτή την περίοδο, ιδανικό για τις μουσικές φεστιβαλικές εμφανίσεις της άνοιξης.

«Rhode x The Biebers»: Οι Biebers λανσάρουν το νέο viral beauty drop!

Προετοιμασία και βάση

Για να πετύχετε αυτό το look, ξεκίνησε με μια στρώση base coat, και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα ανοιχτό ροζ βερνίκι. Η επιλογή gel είναι ιδανική για μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά ακόμη και με κλασικό βερνίκι μπορείτε να πετύχετε το αποτέλεσμα, αν και οι κρύσταλλοι μπορεί να αποκολληθούν πιο γρήγορα.

Topcoat και τοποθέτηση κρυστάλλων

Αφού στεγνώσει ή πολυμεριστεί η βάση, εφάρμοσε topcoat σε κάθε νύχι ξεχωριστά και με λεπτή λαβίδα, τοποθέτησε τους κρυστάλλους σε μικρά μπουκέτα λουλουδιών. Στη συνέχεια, καλύψτε τους με μια λεπτή στρώση topcoat για να στερεωθούν καλά και να μη φύγουν.

Η Japanese αλογοουρά της Anne Hathaway στο Τόκιο που θα γίνει viral

Πάσχα στο χωριό: Τα beauty items που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου