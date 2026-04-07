Life 07.04.2026

«Rhode x The Biebers»: Οι Biebers λανσάρουν το νέο viral beauty drop!

Το νέο «Rhode x The Biebers» drop είναι γεγονός! Η Hailey και ο Justin Bieber ενώνουν δυνάμεις για τα πιο στιλάτα pimple patches της σεζόν.
Ειρήνη Στόφυλα

Αν είσαι από αυτούς που λατρεύουν τις νέες skincare κυκλοφορίες, τότε ετοιμάσου: η είδηση που αναστάτωσε το Instagram είναι γεγονός! Η Hailey Bieber μόλις ανακοίνωσε το νέο drop της Rhode Beauty, αλλά αυτήν τη φορά δεν είναι μόνη της μιας και στη δημιουργική διαδικασία μπήκε και ο σύζυγός της, Justin Bieber, δίνοντας στο brand μια απροσδόκητα cute, προσωπική και εντελώς couple-goals διάσταση.

Το Internet πήρε φωτιά όταν η Hailey ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες και stories ανακοινώνοντας το λανσάρισμα των νέων «Rhode x The Biebers» pimple patches, που θα κυκλοφορήσουν στις 13 Απριλίου.

Hailey Bieber: Το χρώμα που δεν περίμενε κανείς να τολμήσει στο μανικιούρ της

Αν το skincare ήταν ήδη κομμάτι της καθημερινότητάς σου, τώρα αποκτά και μια playful πλευρά. Τα pimple patches έχουν γίνει εδώ και χρόνια must-have, αλλά η Rhode αποφάσισε να τους δώσει έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από το κλασικό look: είναι χαριτωμένα, pop, και εντελώς instagrammable. Είναι ο τύπος προϊόντος που δεν ντρέπεσαι να φορέσεις στο σπίτι, στις βιντεοκλήσεις, ακόμα και όταν ποστάρεις ένα self-care selfie, γιατί δείχνουν τόσο cute που σχεδόν ξεχνάς ότι ο σκοπός τους είναι να καταπολεμούν σπυράκια.

Και εδώ είναι η ουσία: η συνεργασία των Biebers δεν είναι απλώς ένα ακόμα celebrity collab. Είναι μια κίνηση που συνδυάζει το προσωπικό στιλ του Justin με το minimal-glazed aesthetic της Hailey, δημιουργώντας ένα προϊόν που κουβαλάει το DNA και των δύο. Ό,τι πιο pop, ό,τι πιο fun, και σίγουρα ό,τι πιο viral θα περάσει από τα skincare accounts τις επόμενες ημέρες.

Με το launch να πλησιάζει, η κοινότητα της Rhode ήδη μιλάει για το design και το packaging που η Hailey εισάγει, κάνοντας τα τα pimple patches μέρος της μόδας και όχι απλώς ενός back-stage βήματος περιποίησης. Αν ανήκεις σε αυτούς που θέλουν το skincare τους να έχει προσωπικότητα, τότε αυτό το drop σε αφορά σίγουρα.

Το μόνο σίγουρο; «Rhode x The Biebers» έρχονται για να γίνουν το πιο πολυσυζητημένο skincare item της άνοιξης, και με δεδομένο το fanbase του ζευγαριού, μάλλον θα χρειαστεί να βάλεις υπενθύμιση για την κυκλοφορία.

Και ναι! Eίναι ακριβώς αυτό το είδος προϊόντος που κάνει τη skincare ρουτίνα σου λίγο πιο χαριτωμένη, λίγο πιο pop και πολύ πιο εσύ!

Ο Justin Bieber έδωσε μια μικρή γεύση για το Coachella 2026 μέσα από ένα μυστικό live

Bad Bunny – Adidas: Η νέα συνεργασία BADBO 1.0 που εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα

Πώς η υπόθεση του Lil Nas X αλλάζει τον διάλογο για τη ψυχική υγεία

Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο

Η τολμηρή επιλογή της Meryl Streep στο Τόκιο αποδεικνύει ότι η Miranda Priestly ζει ακόμα
Όταν το Πάσχα πλησιάζει, αυτά τα 4 ζώδια περιμένουν τις οικογενειακές στιγμές σαν παιδιά
Η Japanese αλογοουρά της Anne Hathaway στο Τόκιο που θα γίνει viral
Η Dua Lipa υιοθέτησε το trend που πρέπει να έχεις στη ντουλάπα σου αυτό το καλοκαίρι
Μην αγοράσεις λαμπάδα φέτος! Φτιάξε τη δική σου με αυτό το απλό trick
Δες πώς η Βίκυ Καγιά φτιάχνει τα πιο γλυκά κουλουράκια για το Πάσχα
Συγγενείς και Πάσχα: Μυστικά για να γλιτώσεις τις εντάσεις χωρίς να στερηθείς τη γιορτή
Πάσχα χωρίς τύψεις: 6 tips για να μην ξεφύγεις από τη διατροφή σου
Θες πιο σύγχρονο σπίτι; Εμπιστεύσου τη vintage διακόσμηση
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

