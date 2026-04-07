«Rhode x The Biebers»: Οι Biebers λανσάρουν το νέο viral beauty drop!

Το νέο «Rhode x The Biebers» drop είναι γεγονός! Η Hailey και ο Justin Bieber ενώνουν δυνάμεις για τα πιο στιλάτα pimple patches της σεζόν.

Αν είσαι από αυτούς που λατρεύουν τις νέες skincare κυκλοφορίες, τότε ετοιμάσου: η είδηση που αναστάτωσε το Instagram είναι γεγονός! Η Hailey Bieber μόλις ανακοίνωσε το νέο drop της Rhode Beauty, αλλά αυτήν τη φορά δεν είναι μόνη της μιας και στη δημιουργική διαδικασία μπήκε και ο σύζυγός της, Justin Bieber, δίνοντας στο brand μια απροσδόκητα cute, προσωπική και εντελώς couple-goals διάσταση.

Το Internet πήρε φωτιά όταν η Hailey ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες και stories ανακοινώνοντας το λανσάρισμα των νέων «Rhode x The Biebers» pimple patches, που θα κυκλοφορήσουν στις 13 Απριλίου.

Αν το skincare ήταν ήδη κομμάτι της καθημερινότητάς σου, τώρα αποκτά και μια playful πλευρά. Τα pimple patches έχουν γίνει εδώ και χρόνια must-have, αλλά η Rhode αποφάσισε να τους δώσει έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από το κλασικό look: είναι χαριτωμένα, pop, και εντελώς instagrammable. Είναι ο τύπος προϊόντος που δεν ντρέπεσαι να φορέσεις στο σπίτι, στις βιντεοκλήσεις, ακόμα και όταν ποστάρεις ένα self-care selfie, γιατί δείχνουν τόσο cute που σχεδόν ξεχνάς ότι ο σκοπός τους είναι να καταπολεμούν σπυράκια.

Και εδώ είναι η ουσία: η συνεργασία των Biebers δεν είναι απλώς ένα ακόμα celebrity collab. Είναι μια κίνηση που συνδυάζει το προσωπικό στιλ του Justin με το minimal-glazed aesthetic της Hailey, δημιουργώντας ένα προϊόν που κουβαλάει το DNA και των δύο. Ό,τι πιο pop, ό,τι πιο fun, και σίγουρα ό,τι πιο viral θα περάσει από τα skincare accounts τις επόμενες ημέρες.

Με το launch να πλησιάζει, η κοινότητα της Rhode ήδη μιλάει για το design και το packaging που η Hailey εισάγει, κάνοντας τα τα pimple patches μέρος της μόδας και όχι απλώς ενός back-stage βήματος περιποίησης. Αν ανήκεις σε αυτούς που θέλουν το skincare τους να έχει προσωπικότητα, τότε αυτό το drop σε αφορά σίγουρα.

Το μόνο σίγουρο; «Rhode x The Biebers» έρχονται για να γίνουν το πιο πολυσυζητημένο skincare item της άνοιξης, και με δεδομένο το fanbase του ζευγαριού, μάλλον θα χρειαστεί να βάλεις υπενθύμιση για την κυκλοφορία.

Και ναι! Eίναι ακριβώς αυτό το είδος προϊόντος που κάνει τη skincare ρουτίνα σου λίγο πιο χαριτωμένη, λίγο πιο pop και πολύ πιο εσύ!

