Celeb News 07.04.2026

Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο

Λίγα λεπτά μετά το χαμόγελο στους θαυμαστές, ο Offset βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με πυροβολισμούς στο Seminole Hard Rock Casino
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο ράπερ Offset δέχθηκε πυροβολισμούς τη Δευτέρα το βράδυ στη Φλόριντα, λίγα λεπτά αφότου είχε φωτογραφηθεί χαμογελαστός με θαυμαστές σε καζίνο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του καλλιτέχνη και δημοσιεύματα των Μέσων Ενημέρωσης. Ο 34χρονος ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Kiari Kendrell Cephus, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα και παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, στον χώρο valet του καταστήματος, λίγο μετά τις 19:00. Η αστυνομία της κομητείας Seminole έσπευσε στο σημείο και ανακοίνωσε ότι δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Οι τραυματισμοί του Offset δεν θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή του και η έρευνα για τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών συνεχίζεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Offset λίγα λεπτά πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς «έδειχνε χαλαρός και φιλικός» και φωτογραφιζόταν με θαυμαστές. Το περιστατικό έρχεται να θυμίσει την τραγική απώλεια του συνεργάτη του στους Migos, Takeoff, που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς σε αίθουσα μπόουλινγκ το Νοέμβριο του 2022.


Ο Offset είναι πατέρας τριών παιδιών με την εν διαστάσει σύζυγό του, Cardi B, με την οποία βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου μετά από χρόνια έντονων δημόσιων καταγγελιών για απιστία. Η κοινότητα των θαυμαστών του και οι συνάδελφοί του έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους μέσω κοινωνικών δικτύων, ελπίζοντας σε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση του καλλιτέχνη.

