Μουσική 07.04.2026

Το Mega αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα -Η τελευταία της μουσική εμφάνιση στην τηλεόραση το Μ. Σάββατο στις 21:00

Το MEGA τιμά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού με ένα αφιέρωμα που δεν πρέπει να χάσεις αυτό το Μεγάλο Σάββατο
Πόπη Βασιλείου

Το MEGA αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα, την ερμηνεύτρια που με το ταλέντο και την καθηλωτική της ενέργεια σφράγισε ανεξίτηλα την ελληνική μουσική σκηνή. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, στις 21:00, θα μεταδοθεί η τελευταία μουσική εμφάνιση της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού στην τηλεόραση, στο συγκινητικό αφιέρωμα «Μαρινέλλα,Μα εσύ ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μας“».

Πρόκειται για μια βραδιά που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 στην εκπομπή «Σπίτι με το MEGA» και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό που τη λάτρευε και τη λατρεύει.

Το συγκινητικό αντίο του Χρήστου Μάστορα στη Μαρινέλλα: «Επέλεξε η ίδια να ανέβει στον ουρανό»

«Καμιά φορά», «Τολμώ», «Γιατί φοβάσαι», «Ποτέ να μην χαθείς απ’ τη ζωή μου», «Είσαι παντού και πουθενά», «Κι ύστερα», «Άνοιξε πέτρα» και τόσα άλλα διαχρονικά τραγούδια ηχούν ξανά, θυμίζοντάς μας γιατί η Μαρινέλλα θα παραμείνει για πάντα μια εκ των κορυφαίων του ελληνικού πενταγράμμου.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτελούν οι καλλιτεχνικές συμπράξεις της επί σκηνής. Η Μαρινέλλα υποδέχεται τον αγαπημένο της φίλο Αντώνη Ρέμο, καθώς και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, σε ντουέτα γεμάτα συναίσθημα, αξεπέραστες ερμηνείες και σπάνιο καλλιτεχνικό εκτόπισμα.

Αυτό το Μεγάλο Σάββατο, το MEGA μάς προσκαλεί να θυμηθούμε την τελευταία παράσταση της Μαρινέλλας στην τηλεόραση. Μια κατάθεση ψυχής που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας.

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA
«ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, ΜΑ ΕΣΥ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσίγκος
Project Manager: Αντώνης Δημητριάδης
Αρχισυνταξία: Θωμάς Αριστεράκης
Οργάνωση Παραγωγής: Ρένα Βουγιούκα
Διεύθυνση Παραγωγής: Ελένη Παναγοπούλου

Έλενα Παπαρίζου: Το συγκινητικό «αντίο» στη Μαρινέλλα μέσα από 2 video στο TikTok

Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο

Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο

07.04.2026
Επόμενο
Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

07.04.2026

Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Save Me Tonight» με τον David Guetta
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Save Me Tonight» με τον David Guetta

07.04.2026
«Τα Δικά Μου Νησιώτικα»: Ο Stan επιστρέφει στις ρίζες του
Μουσικά Νέα

«Τα Δικά Μου Νησιώτικα»: Ο Stan επιστρέφει στις ρίζες του

07.04.2026
Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

07.04.2026
Το νέο trailer της Eurovision 2026 σε βάζει ήδη στη σκηνή της Βιέννης – Όλα δείχνουν μια βραδιά που θα συζητηθεί
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer της Eurovision 2026 σε βάζει ήδη στη σκηνή της Βιέννης – Όλα δείχνουν μια βραδιά που θα συζητηθεί

07.04.2026
H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»
Μουσικά Νέα

H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

07.04.2026
Lady Gaga και Doechii βάζουν «φωτιά» στο «The Devil Wears Prada 2» – Tο τραγούδι «Runway» που θα σε κάνει να περιμένεις την πρεμιέρα
Μουσικά Νέα

Lady Gaga και Doechii βάζουν «φωτιά» στο «The Devil Wears Prada 2» – Tο τραγούδι «Runway» που θα σε κάνει να περιμένεις την πρεμιέρα

07.04.2026
Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200
Μουσικά Νέα

Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200

07.04.2026
Τι συμβαίνει με Charli XCX και Sky Ferreira; Η συζήτηση που «άναψε» στα social media
Μουσικά Νέα

Τι συμβαίνει με Charli XCX και Sky Ferreira; Η συζήτηση που «άναψε» στα social media

07.04.2026
Η Evangelia απολαμβάνει το όνειρο στο Λος Άντζελες – Η θέα από το σπίτι της που μαγνήτισε τα βλέμματα
Μουσικά Νέα

Η Evangelia απολαμβάνει το όνειρο στο Λος Άντζελες – Η θέα από το σπίτι της που μαγνήτισε τα βλέμματα

06.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της