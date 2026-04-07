Μουσική 07.04.2026

Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

Ανατροπή στο Mayhem Ball Tour: Η Lady Gaga ανακοινώνει την ακύρωση της συναυλίας της στο Μόντρεαλ για λόγους υγείας.
Πόπη Βασιλείου

Μια είδηση που κανείς δεν περίμενε ήρθε να ανατρέψει το κλίμα ενθουσιασμού γύρω από το τελευταίο προγραμματισμένο show της Lady Gaga στο Μόντρεαλ. Λίγες μόλις ώρες πριν από την τρίτη και τελευταία εμφάνισή της στο Bell Centre, η διεθνής superstar ανακοίνωσε πως αναγκάζεται να ακυρώσει τη συναυλία εξαιτίας λοίμωξης του αναπνευστικού, προκαλώντας απογοήτευση στους χιλιάδες θαυμαστές που είχαν ήδη ετοιμαστεί για ένα ακόμη εκρηκτικό βράδυ του Mayhem Ball Tour. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να υπενθυμίσει ότι ακόμη και οι πιο καλοκουρδισμένες παγκόσμιες περιοδείες μπορούν να ανατραπούν μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά όταν η υγεία μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα.

Η ίδια η Lady Gaga επέλεξε να μιλήσει απευθείας στο κοινό της μέσα από το Instagram Story της, με έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συναισθηματικό τόνο. Όπως εξήγησε, τις τελευταίες ημέρες έδινε μάχη με μια λοίμωξη του αναπνευστικού και έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεκουραστεί και να αναρρώσει. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και ο γιατρός της τής συνέστησε κατηγορηματικά να μην ανέβει στη σκηνή.

https://www.instagram.com/ladygaga/

Αυτό που κάνει την ακύρωση ακόμη πιο φορτισμένη είναι το timing. Η συναυλία αυτή θα ήταν το τρίτο και τελευταίο ραντεβού της με το κοινό του Μόντρεαλ, μετά από δύο βραδιές που η ίδια χαρακτήρισε «μαγικές» και βαθιά σημαντικές. Στο μήνυμά της δεν έκρυψε τη στεναχώρια της για όσους είχαν οργανώσει την παρουσία τους στο venue, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει την ποιότητα performance που αξίζει το κοινό της.

www.instagram.com/ladygaga/

Η φράση που ξεχώρισε και ήδη κυριαρχεί στις αναζητήσεις ήταν το «είμαι απολύτως συντετριμμένη και τόσο λυπάμαι», ένα απόσπασμα που αποτυπώνει απόλυτα τη συναισθηματική της κατάσταση. Για εσένα που παρακολουθείς στενά την πορεία της περιοδείας, αυτή η στιγμή μοιάζει με ένα απρόσμενο pause λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν η συναυλία στο Μόντρεαλ θα επαναπρογραμματιστεί, κάτι που κρατά τους fans σε στάση αναμονής. Παρ’ όλα αυτά, το πρόγραμμα του Mayhem Ball Tour συνεχίζεται κανονικά με δύο εμφανίσεις στη Μινεάπολη στις 9 και 10 Απριλίου, ενώ η αυλαία της μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας αναμένεται να πέσει στη Νέα Υόρκη στις 13 Απριλίου, με ακόμη μία μεγάλη βραδιά στο Madison Square Garden.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lady Gaga ασθένεια Μόντρεαλ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Mega αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα -Η τελευταία της μουσική εμφάνιση στην τηλεόραση το Μ. Σάββατο στις 21:00

07.04.2026
Επόμενο
Football Legends Camp στα Κύθηρα: Μια κορυφαία αθλητική εμπειρία με Giovanni και Luciano!

07.04.2026

Δες επίσης

