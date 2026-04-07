Football Legends Camp στα Κύθηρα: Μια κορυφαία αθλητική εμπειρία με Giovanni και Luciano!

Μια μοναδική αθλητική εμπειρία που συνδυάζει το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου με τον αθλητικό τουρισμό ετοιμάζεται να “σεντράρει” στο φετινό καλοκαίρι.
Το Football Legends Camp | Kythira 2026 έρχεται στα Κύθηρα από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου, προσκαλώντας νεαρούς αθλητές από όλη την Ελλάδα σε ένα τριήμερο γεμάτο δράση, εκπαίδευση και έμπνευση.

Η Εμπειρία του Camp

Το Camp προσφέρει σε παιδιά και εφήβους τη σπάνια ευκαιρία να προπονηθούν δίπλα σε διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.

Ο Luciano De Souza, o Giovvani Silva, o Βαγγέλης Μάτζιος, ο Leonardo De Jesus μαζί με τους Μπάμπη Πενταρβάνη, Marco Silva και Diego Neres, θα προσφέρουν τις γνώσεις και την τεράστια εμπειρία τους, στο ποδόσφαιρο!

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τεχνικές από το κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν άτυπα μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί το “Meet the Star” Event, όπου οι μικροί αθλητές θα γνωρίσουν από κοντά τα ινδάλματά τους, θα φωτογραφηθούν μαζί τους και θα ακούσουν προσωπικές ιστορίες από την επαγγελματική τους πορεία.

Αθλητικός Τουρισμός για όλη την Οικογένεια

Το Football Legends Camp δεν αφορά μόνο τους αθλητές. Έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Ενώ οι νεαροί παίκτες θα βρίσκονται στο γήπεδο, οι συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις μαγευτικές παραλίες των Κυθήρων, την αυθεντική τοπική γαστρονομία και την απαράμιλλη φιλοξενία του νησιού.

Στόχος και Όραμα

Η διοργάνωση στοχεύει να καταστεί θεσμός, μεταφερόμενη κάθε χρόνο σε διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και προβάλλοντας τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες, προσφέροντας στα παιδιά όχι μόνο γνώση, αλλά και το κίνητρο να κυνηγήσουν τα όνειρά τους», αναφέρει η οργανωτική επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές και χορηγίες: Τηλέφωνο: 6976 489 047

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

07.04.2026
Επόμενο
«Τα Δικά Μου Νησιώτικα»: Ο Stan επιστρέφει στις ρίζες του

«Τα Δικά Μου Νησιώτικα»: Ο Stan επιστρέφει στις ρίζες του

07.04.2026

Δες επίσης

“ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ” του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Σκηνή ΩΜΕΓΑ
City Guide

“ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ” του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Σκηνή ΩΜΕΓΑ

07.04.2026
ΕΦΕΤ Check: Πώς θα διαλέξεις το σωστό αρνί και τα safe αυγά για το πιο Insta-perfect Πάσχα
Go out

ΕΦΕΤ Check: Πώς θα διαλέξεις το σωστό αρνί και τα safe αυγά για το πιο Insta-perfect Πάσχα

07.04.2026
Η Κατερίνα Ψύχα και η απόλυτη EASTERία της επιλογής ρούχων για την Ανάσταση
City Guide

Η Κατερίνα Ψύχα και η απόλυτη EASTERία της επιλογής ρούχων για την Ανάσταση

06.04.2026
Η Αθηνά Κλήμη παθαίνει «EASTERία» με το countdown μέχρι την Ανάσταση
City Guide

Η Αθηνά Κλήμη παθαίνει «EASTERία» με το countdown μέχρι την Ανάσταση

06.04.2026
Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο
City Guide

Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο

06.04.2026
«Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους The Tiger Lillies στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
City Guide

«Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους The Tiger Lillies στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

04.04.2026
Από το γήπεδο στο ράφι: Οι Messi, Ronaldo, Mbappe και Vini Jr. σε LEGO sets που ήδη συζητιούνται παντού
City Guide

Από το γήπεδο στο ράφι: Οι Messi, Ronaldo, Mbappe και Vini Jr. σε LEGO sets που ήδη συζητιούνται παντού

03.04.2026
Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την άνοιξη με δράσεις για όλους
City Guide

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την άνοιξη με δράσεις για όλους

02.04.2026
Linda της Penelope Skinner: Συνεχίζεται μετά το Πάσχα στο θέατρο Επί Κολωνώ – για λίγες παραστάσεις
City Guide

Linda της Penelope Skinner: Συνεχίζεται μετά το Πάσχα στο θέατρο Επί Κολωνώ – για λίγες παραστάσεις

02.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της