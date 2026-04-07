Football Legends Camp στα Κύθηρα: Μια κορυφαία αθλητική εμπειρία με Giovanni και Luciano!

Το Football Legends Camp | Kythira 2026 έρχεται στα Κύθηρα από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου, προσκαλώντας νεαρούς αθλητές από όλη την Ελλάδα σε ένα τριήμερο γεμάτο δράση, εκπαίδευση και έμπνευση.

Η Εμπειρία του Camp

Το Camp προσφέρει σε παιδιά και εφήβους τη σπάνια ευκαιρία να προπονηθούν δίπλα σε διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.

Ο Luciano De Souza, o Giovvani Silva, o Βαγγέλης Μάτζιος, ο Leonardo De Jesus μαζί με τους Μπάμπη Πενταρβάνη, Marco Silva και Diego Neres, θα προσφέρουν τις γνώσεις και την τεράστια εμπειρία τους, στο ποδόσφαιρο!

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τεχνικές από το κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν άτυπα μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί το “Meet the Star” Event, όπου οι μικροί αθλητές θα γνωρίσουν από κοντά τα ινδάλματά τους, θα φωτογραφηθούν μαζί τους και θα ακούσουν προσωπικές ιστορίες από την επαγγελματική τους πορεία.

Αθλητικός Τουρισμός για όλη την Οικογένεια

Το Football Legends Camp δεν αφορά μόνο τους αθλητές. Έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Ενώ οι νεαροί παίκτες θα βρίσκονται στο γήπεδο, οι συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις μαγευτικές παραλίες των Κυθήρων, την αυθεντική τοπική γαστρονομία και την απαράμιλλη φιλοξενία του νησιού.

Στόχος και Όραμα

Η διοργάνωση στοχεύει να καταστεί θεσμός, μεταφερόμενη κάθε χρόνο σε διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και προβάλλοντας τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες, προσφέροντας στα παιδιά όχι μόνο γνώση, αλλά και το κίνητρο να κυνηγήσουν τα όνειρά τους», αναφέρει η οργανωτική επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές και χορηγίες: Τηλέφωνο: 6976 489 047