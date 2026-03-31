Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky

Η Lady Gaga γιόρτασε τα 40 της χρόνια με έναν τρόπο που αντανακλά τη βαθιά της σχέση με τη μουσική και τους ανθρώπους της ζωής της, περνώντας την ημέρα των γενεθλίων της ακούγοντας νέα άλμπουμ και χαλαρώνοντας με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στις 29 Μαρτίου ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, όπου εμφανίζεται να κρατά ένα χρυσό «40», ενώ στο υπόβαθρο ακούγεται το τραγούδι «Shy Girl» των Haute & Freddy. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες που συνόδευσαν μουσικά την ημέρα της, γράφοντας ότι «οι Haute & Freddy, Robyn και Raye γέμισαν τα γενέθλιά μου με τα υπέροχα νέα τους άλμπουμ».

Στην ίδια ανάρτηση, η Lady Gaga περιέγραψε τις στιγμές που μοιράστηκε με τον σύντροφό της, σημειώνοντας ότι «πέρασα υπέροχα ακούγοντας μουσική και χαλαρώνοντας με τον Michael καθώς ολοκληρώνουμε το The Mayhem Ball». Η αναφορά αυτή σχετίζεται με την περιοδεία της, η οποία βρίσκεται στην τελική της ευθεία και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου στη Νέα Υόρκη.

Η Lady Gaga δεν παρέλειψε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τον Michael Polansky, γράφοντας «σε ευχαριστώ Michael που έκανες τα γενέθλιά μου τόσο τόσο ξεχωριστά, σε αγαπώ». Παράλληλα, απευθύνθηκε και στους θαυμαστές της, υπογραμμίζοντας ότι «το να μεγαλώνω μαζί σας είναι κάτι που θα εκτιμώ πάντα». Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς η περιοδεία της πλησιάζει στο τέλος της έπειτα από σχεδόν 1 χρόνο εμφανίσεων. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, η καλλιτέχνιδα φαίνεται να δίνει προτεραιότητα σε στιγμές ηρεμίας και προσωπικής σύνδεσης.

Την ίδια περίοδο, η Lady Gaga επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να παντρευτεί σύντομα τον Michael Polansky. Σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε σε εκπομπή του Bruno Mars, δήλωσε «εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς». Ο Bruno Mars ανταποκρίθηκε δημόσια, αναγνωρίζοντας τη φωνή της και αφιερώνοντας το τραγούδι «Risk It All» από το νέο του άλμπουμ στο ζευγάρι, ενισχύοντας το προσωπικό και καλλιτεχνικό δέσιμο που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Zane Lowe για το Apple Music, η Lady Gaga αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Blade of Grass» από το άλμπουμ «Mayhem» εμπνεύστηκε από τη στιγμή της πρότασης γάμου. Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρεια τη σκηνή, λέγοντας «ήμασταν στην αυλή μας και του είπα απλώς πάρε ένα φύλλο χορταριού και τύλιξέ το γύρω από το δάχτυλό μου», εξηγώντας ότι αυτή η ανάμνηση αποτέλεσε τον πυρήνα της δημιουργίας του τραγουδιού.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

