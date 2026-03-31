Screen News 31.03.2026

Τραυματίστηκε η Sophie Turner – «Παγώνουν» τα γυρίσματα του Tomb Raider

Διακοπή παραγωγής για προληπτικούς λόγους ενώ η ηθοποιός αναρρώνει και επιστροφή στα γυρίσματα σε 2 εβδομάδες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Απρόοπτη εξέλιξη σημειώθηκε στην παραγωγή του πολυαναμενόμενου «Tomb Raider», καθώς η Sophie Turner τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά τα γυρίσματα. Σε επίσημη ανακοίνωση, η Amazon MGM Studios επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι «η Sophie Turner υπέστη πρόσφατα έναν ελαφρύ τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους, η παραγωγή έχει διακοπεί προσωρινά ώστε να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ανάρρωσης. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στα γυρίσματα το συντομότερο δυνατό».

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι η διακοπή της παραγωγής αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Tomb Raider», που βασίζεται στο δημοφιλές video game με πρωταγωνίστρια την αρχαιολόγο και εξερευνήτρια Lara Croft, αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της πλατφόρμας Prime Video. Τον κεντρικό ρόλο έχει αναλάβει η Sophie Turner, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Sigourney Weaver, ο Jason Isaacs, ο Martin Bobb-Semple, ο Jack Bannon, ο John Heffernan, ο Bill Paterson, ο Paterson Joseph, η Sasha Luss, η Juliette Motamed, η Celia Imrie και ο August Wittgenstein.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημιουργία της σειράς φέρει την υπογραφή της Phoebe Waller-Bridge, η οποία είναι δημιουργός, σεναριογράφος, εκτελεστική παραγωγός και συνυπεύθυνη της παραγωγής μαζί με τον Chad Hodge. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Jonathan Van Tulleken.

Η παραγωγή είχε ξεκινήσει επίσημα τον Ιανουάριο, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η προσωρινή διακοπή αναμένεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο οι συντελεστές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την άμεση επανεκκίνηση των γυρισμάτων μόλις η Sophie Turner αναρρώσει πλήρως.

