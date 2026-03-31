Suede obsession: Αυτή είναι η τσάντα που θα κρατάς ολόκληρη την άνοιξη

Από shoulder και tote μέχρι half-moon, bucket και evening bags, η σουέντ είναι η απόλυτη τάση για την φετινή άνοιξη

Η σουέντ τσάντα είναι ξανά στο προσκήνιο, και αυτή τη φορά με μια δυναμική και πολυδιάστατη παρουσία στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Από την άφιξη της Chemena Kamali στο τιμόνι του οίκου Chloé μέχρι τις πρόσφατες συλλογές των Rabanne, Bottega Veneta και Gucci, το σουέντ επιστρέφει ως πρωταγωνιστής με ένα bohemian αέρα που ξεφεύγει από τη νοσταλγία των 70s και συναντά σύγχρονα σχέδια και λειτουργικότητα. Από ρομαντικά φορέματα με βολάν και δαντέλα μέχρι τσάντες tote και shoulder bags, η σουέντ φαίνεται παντού, και όχι μόνο για ένα casual ή boho look, αλλά και για εμφανίσεις που απαιτούν κομψότητα και πρακτικότητα.

Το φετινό καλοκαίρι, μεταμορφώνονται σε απαραίτητο accessory, είτε πρόκειται για μια μίνι clutch για βραδινές εμφανίσεις είτε για oversized τσάντες που χωράνε όλα τα essentials. Οι σχεδιαστές πειραματίζονται με αποχρώσεις και σχήματα.Το ζεστό καφέ και οι μπεζ τόνοι προσφέρουν κομψή ευελιξία, ενώ το μαύρο παραμένει μινιμαλιστικό και σικάτο. Η αφή του υλικού, η διακριτική λάμψη και οι λεπτομέρειες όπως τα κρόσσια, τα studs ή οι χρωματικοί συνδυασμοί, μετατρέπουν κάθε τσάντα σε statement piece για όλες τις ώρες.

Shoulder Bag

Η τσάντα ώμου παραμένει απαραίτητη για κάθε εμφάνιση, τόσο για το γραφείο όσο και για τις βόλτες στην πόλη. Τα σχέδια σε σουέντ συνδυάζουν πρακτικότητα και κομψότητα. Η απαλότητα του suede προσθέτει διακριτική πολυτέλεια και boho διάθεση.

Tote Bag

Οι tote bags παραμένουν βασικό αξεσουάρ χάρη στη χωρητικότητά τους. Με warm autumnal αποχρώσεις και μαλακό τελείωμα, μπορούν να συνδυαστούν με κάθε outfit. Οι tote bags είναι ιδανικές για όσους θέλουν στυλ και πρακτικότητα μαζί.

Bucket bag

Η bucket bag παραμένει απόλυτα διαχρονική, με πρακτική κατασκευή και απλό design. Προσθέτουν ένα διακριτικό touch κομψότητας σε κάθε casual ή μινιμαλιστικό outfit. Ιδανική για καθημερινές εμφανίσεις που θέλουν στυλ και άνεση.

Bowling bag

Η bowling bag επιστρέφει με καθαρές γραμμές και πρακτικό format. Συνδυάζουν nostalgia 70s με σύγχρονο design, προσφέροντας κομψότητα και χρηστικότητα για όλες τις ώρες.

Με κρόσσια

Τα κρόσσια επιστρέφουν δυναμικά και προσφέρουν την απόλυτη boho chic αίσθηση. Με δυναμικό χαρακτήρα και κίνηση, είναι το statement αξεσουάρ που ολοκληρώνει κάθε casual ή 70s-inspired outfit.

