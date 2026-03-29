Fashion 29.03.2026

Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas

Το παλιό αγαπημένο κόσμημα της γιαγιάς γίνεται η φετινή τάση της μόδας, από τις πασαρέλες στις καθημερινές εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη του 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα κόσμημα που πολλές από εμάς θυμόμαστε από τα κουτιά κοσμημάτων των γιαγιάδων μας, την καρφίτσα. Αυτό το vintage αξεσουάρ, άλλοτε θεωρούμενο παλιομοδίτικο, επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και στους δρόμους της μόδας, δίνοντας έναν μοναδικό χαρακτήρα σε κάθε σύνολο.

Από τις δημιουργίες του Matthieu Blazy για τη Chanel μέχρι το Mugler του Miguel Castro Freitas, η καρφίτσα έγινε το απόλυτο statement αξεσουάρ για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Στη συλλογή haute couture του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior, οι καρφίτσες συνδυάζονται με ανθισμένα μοτίβα, αρχιτεκτονικά σχέδια και ζωικά θέματα, δημιουργώντας μια παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα κομψή αισθητική.

Η καρφίτσα στην καθημερινή μόδα

Οι fashionistas δεν περιορίζονται πλέον στη χρήση της καρφίτσας μόνο ως κόσμημα. Τη βλέπουμε να στερεώνει ένα πουλόβερ που είναι περασμένο στους ώμους, να διακοσμεί επιδέξια το πέτο ενός σακακιού ή να λειτουργεί ως «καρφίτσα ταυτότητας» για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Το βασικό είναι να επιλέξεις μια καρφίτσα που να ταιριάζει στο στυλ σου.

Πώς θα τη φορέσεις

Μπορείς να τη φορέσεις στο τσεπάκι ενός oversize πουκαμίσου, όπως είδαμε στη συλλογή της Chanel, ή στο γιακά ενός σακακιού για πιο κομψή εμφάνιση. Αν έχεις οικογενειακό κειμήλιο, είναι η ιδανική στιγμή να το αναδείξεις. Εναλλακτικά, οι vintage αγορές και οι μικρές μπουτίκ προσφέρουν υπέροχες επιλογές καρφιτσών που θα αναβαθμίσουν κάθε look σου.

Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix

Ο τραγουδιστής του Lion King μηνύει κωμικό για λάθος μετάφραση και ζητά πάνω από 20 εκατ.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βλέπεις τον πρώην σου μετά από καιρό
To ξέρεις ότι χάνεις κολλαγόνο; Τα σημάδια είναι εδώ

Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους

Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου

Τα 3 είδη ταξιδιών που θα σε κάνουν να αλλάξεις τρόπο σκέψης

6 έξυπνοι τρόποι να χρησιμοποιήσεις το αλουμινόχαρτο σε όλο το σπίτι

5 red flags που δεν είναι τελικά πρόβλημα στη σχέση σου

Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου

Μπανάνες: Τι σου αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία σου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των '90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

