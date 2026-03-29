Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas

Το παλιό αγαπημένο κόσμημα της γιαγιάς γίνεται η φετινή τάση της μόδας, από τις πασαρέλες στις καθημερινές εμφανίσεις

Η άνοιξη του 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα κόσμημα που πολλές από εμάς θυμόμαστε από τα κουτιά κοσμημάτων των γιαγιάδων μας, την καρφίτσα. Αυτό το vintage αξεσουάρ, άλλοτε θεωρούμενο παλιομοδίτικο, επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και στους δρόμους της μόδας, δίνοντας έναν μοναδικό χαρακτήρα σε κάθε σύνολο.

Από τις δημιουργίες του Matthieu Blazy για τη Chanel μέχρι το Mugler του Miguel Castro Freitas, η καρφίτσα έγινε το απόλυτο statement αξεσουάρ για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Στη συλλογή haute couture του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior, οι καρφίτσες συνδυάζονται με ανθισμένα μοτίβα, αρχιτεκτονικά σχέδια και ζωικά θέματα, δημιουργώντας μια παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα κομψή αισθητική.

Η καρφίτσα στην καθημερινή μόδα

Οι fashionistas δεν περιορίζονται πλέον στη χρήση της καρφίτσας μόνο ως κόσμημα. Τη βλέπουμε να στερεώνει ένα πουλόβερ που είναι περασμένο στους ώμους, να διακοσμεί επιδέξια το πέτο ενός σακακιού ή να λειτουργεί ως «καρφίτσα ταυτότητας» για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Το βασικό είναι να επιλέξεις μια καρφίτσα που να ταιριάζει στο στυλ σου.

Πώς θα τη φορέσεις

Μπορείς να τη φορέσεις στο τσεπάκι ενός oversize πουκαμίσου, όπως είδαμε στη συλλογή της Chanel, ή στο γιακά ενός σακακιού για πιο κομψή εμφάνιση. Αν έχεις οικογενειακό κειμήλιο, είναι η ιδανική στιγμή να το αναδείξεις. Εναλλακτικά, οι vintage αγορές και οι μικρές μπουτίκ προσφέρουν υπέροχες επιλογές καρφιτσών που θα αναβαθμίσουν κάθε look σου.

