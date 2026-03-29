Screen News 29.03.2026

Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix

Η ταινία αποτελεί τιμέικ του γαλλικού «L’Emploi du Temps», το σενάριο και τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής έχει αναλάβει ο Scott Cooper
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Adam Sandler ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με μια πιο σκοτεινή και απαιτητική ερμηνεία, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στο «Time Out», ένα νέο ψυχολογικό δράμα που αναπτύσσει το Netflix. Η ταινία αποτελεί ριμέικ της γαλλικής παραγωγής «L’Emploi du Temps», σε σκηνοθεσία των Laurent Cantet και Robin Campillo.

Τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής αναλαμβάνει ο Scott Cooper, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, ενώ συμμετέχει και στην παραγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά το πρότζεκτ είχε συνδεθεί με τον Christian Bale, ωστόσο τελικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε ο Adam Sandler.

Διάβασε επίσης: Η Maya Hawke στη νέα σειρά του Netflix The God of the Woods

Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν άνδρα που απολύεται από τη δουλειά του, αλλά επιλέγει να το αποκρύψει από την οικογένειά του. Καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την ψευδαίσθηση μιας κανονικής ζωής, καταφεύγει σε όλο και πιο περίπλοκα ψέματα, φτάνοντας στο σημείο να στήσει ένα ψεύτικο επενδυτικό σχέδιο, ζητώντας χρήματα από φίλους και γνωστούς. Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Gaby Hoffmann, Steve Zahn και Adam Horovitz.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Adam Sandler διατηρεί εδώ και χρόνια στενή συνεργασία με το Netflix, συμμετέχοντας τόσο σε εμπορικές επιτυχίες όπως το «Murder Mystery» και το «Happy Gilmore 2», όσο και σε πιο δραματικά πρότζεκτ, όπως το «The Meyerowitz Stories» και το «Jay Kelly».

Από την πλευρά του, ο Scott Cooper έχει υπογράψει ταινίες όπως το «Crazy Heart», που χάρισε Όσκαρ στον Jeff Bridges, αλλά και το «The Pale Blue Eye», που κυκλοφόρησε επίσης μέσω Netflix. Με το «Time Out», ο Adam Sandler φαίνεται να επιστρέφει σε πιο δραματικές επιλογές, δοκιμάζοντας ξανά τις υποκριτικές του δυνατότητες σε ένα απαιτητικό και ψυχολογικά φορτισμένο project.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Woody Harrelson και ο Sam Rockwell σε θρίλερ που θα συζητηθεί

Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους

Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas

Ο Brad Pitt επιδιώκει συμφωνία με την Angelina Jolie μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης
Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride
Ο John Malkovich και ο Sam Rockwell γίνονται πράκτορες της CIA (Video)
BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες
Η συγκινητική επανένωση των ηθοποιών του Stand by Me 40 χρόνια μετά
«Γίνε Σκηνοθέτης σε Τρεις Μέρες»: Πασχαλινό εργαστήριο για παιδιά – Easter Camp Κινηματογράφου
Η Emily Osment εξηγεί γιατί απουσίαζε από το επετειακό αφιέρωμα του Hannah Montana
Τα Όσκαρ… μετακομίζουν – Η ιστορική αποχώρηση από το Dolby Theatre  
Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

