Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix

Η ταινία αποτελεί τιμέικ του γαλλικού «L’Emploi du Temps», το σενάριο και τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής έχει αναλάβει ο Scott Cooper

Ο Adam Sandler ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με μια πιο σκοτεινή και απαιτητική ερμηνεία, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στο «Time Out», ένα νέο ψυχολογικό δράμα που αναπτύσσει το Netflix. Η ταινία αποτελεί ριμέικ της γαλλικής παραγωγής «L’Emploi du Temps», σε σκηνοθεσία των Laurent Cantet και Robin Campillo.

Τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής αναλαμβάνει ο Scott Cooper, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, ενώ συμμετέχει και στην παραγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά το πρότζεκτ είχε συνδεθεί με τον Christian Bale, ωστόσο τελικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε ο Adam Sandler.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν άνδρα που απολύεται από τη δουλειά του, αλλά επιλέγει να το αποκρύψει από την οικογένειά του. Καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την ψευδαίσθηση μιας κανονικής ζωής, καταφεύγει σε όλο και πιο περίπλοκα ψέματα, φτάνοντας στο σημείο να στήσει ένα ψεύτικο επενδυτικό σχέδιο, ζητώντας χρήματα από φίλους και γνωστούς. Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Gaby Hoffmann, Steve Zahn και Adam Horovitz.

Ο Adam Sandler διατηρεί εδώ και χρόνια στενή συνεργασία με το Netflix, συμμετέχοντας τόσο σε εμπορικές επιτυχίες όπως το «Murder Mystery» και το «Happy Gilmore 2», όσο και σε πιο δραματικά πρότζεκτ, όπως το «The Meyerowitz Stories» και το «Jay Kelly».

Από την πλευρά του, ο Scott Cooper έχει υπογράψει ταινίες όπως το «Crazy Heart», που χάρισε Όσκαρ στον Jeff Bridges, αλλά και το «The Pale Blue Eye», που κυκλοφόρησε επίσης μέσω Netflix. Με το «Time Out», ο Adam Sandler φαίνεται να επιστρέφει σε πιο δραματικές επιλογές, δοκιμάζοντας ξανά τις υποκριτικές του δυνατότητες σε ένα απαιτητικό και ψυχολογικά φορτισμένο project.

