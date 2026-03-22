Screen News 22.03.2026

Ο Woody Harrelson και ο Sam Rockwell σε θρίλερ που θα συζητηθεί

Ο Jason Bateman σκηνοθετεί τους Woody Harrelson και Sam Rockwell στο «The Cackling of the Dodos» του Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια νέα κινηματογραφική συνεργασία υψηλού ενδιαφέροντος διαμορφώνεται στο Netflix, με τρία ισχυρά ονόματα του Hollywood να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα σκοτεινό και ιδιαίτερο θρίλερ.  Ο Jason Bateman αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας «The Cackling of the Dodos», με πρωταγωνιστές τους Woody Harrelson και Sam Rockwell. Το project ανήκει στο Netflix και εντάσσεται στο φετινό πρόγραμμα παραγωγών της πλατφόρμας.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Dan Lin, επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος του Netflix, στο πλαίσιο παρουσίασης των επερχόμενων τίτλων της εταιρείας. Το σενάριο υπογράφει ο συγγραφέας Rye Curtis και αφηγείται την ιστορία ενός αγρότη σε μια μικρή πόλη, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με μια ακραία κατάσταση όταν ανακαλύπτει ένα πτώμα μέσα σε μια αποθήκη σιτηρών. Από εκείνο το σημείο και μετά, εμπλέκεται άθελά του σε μια χαοτική και αδέξια προσπάθεια συγκάλυψης, υπό την πίεση του εργοδότη του.

Ο Jason Bateman, πέρα από τη σκηνοθεσία, συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, σε συνεργασία με τον Michael Costigan. Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει τη σχέση του με το Netflix, μετά την επιτυχία της σειράς «Ozark», η οποία απέσπασε 45 υποψηφιότητες για Emmy κατά τη διάρκεια των 4 κύκλων της.

Ο Sam Rockwell συνεχίζει την έντονη παρουσία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στην παραγωγή «White Lotus» και στην ταινία «Good Luck, Have Fun, Don’t Die». Από την πλευρά του, ο Woody Harrelson έχει εμφανιστεί σε πρόσφατες παραγωγές όπως το «Now You See Me Now You Don’t» και το «Ella McCay».

Με ένα δυνατό δημιουργικό σχήμα και μια ιστορία που συνδυάζει σκοτεινό χιούμορ και ένταση, το «The Cackling of the Dodos» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές του Netflix.

