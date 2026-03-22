Εύκολη πάβλοβα με φράουλες που φέρνει την άνοιξη σε κάθε μπουκιά

Ένα εντυπωσιακό γλυκό με τραγανή μαρέγκα, αφράτη σαντιγί και φρέσκες φράουλες που ξεχωρίζει σε κάθε τραπέζι

Ένα εντυπωσιακό γλυκό με φρέσκες φράουλες, ιδανικό για ένα ξεχωριστό απόγευμα, με τραγανή μαρέγκα και απαλή σαντιγί που δένει τέλεια με το άρωμα των ζουμερών φρούτων της εποχής. Η πάβλοβα προσφέρει χρωματική ζωντάνια και γλυκιά απόλαυση, ενώ η παρουσία της στο τραπέζι εντυπωσιάζει τόσο στο μάτι όσο και στη γεύση.

Η παρασκευή της είναι σχετικά απλή και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, καθιστώντας την ιδανική για οικογενειακές συγκεντρώσεις ή ένα χαλαρό γλυκό διάλειμμα στο σπίτι. Η μαρέγκα παραμένει τραγανή εξωτερικά, αλλά μαστιχωτή εσωτερικά, ενώ οι φράουλες δίνουν φρεσκάδα και ζουμερή γλυκύτητα που ισορροπεί την πλούσια σαντιγί.

Υλικά για 8 μερίδες:

Για τη μαρέγκα

140 γρ. ασπράδια αυγών

140 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

Μια πρέζα αλάτι

140 γρ. ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη

600 ml κρέμα γάλακτος, χτυπημένη σε σαντιγί

Για το γαρνίρισμα

500 γρ. φρέσκες φράουλες, κομμένες στη μέση

Εκτέλεση:

Βάλε τα ασπράδια σε μπολ μίξερ μαζί με την κρυσταλλική ζάχαρη και το αλάτι και χτύπα σε μέτρια ταχύτητα για 10 λεπτά περίπου μέχρι να σχηματιστεί σφικτή μαρέγκα.

Πρόσθεσε σιγά σιγά την άχνη, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα για να μην χάσει τον αέρα της.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 90°C με αέρα.

Με μεγάλο κουτάλι σχημάτισε μια στρογγυλή βάση μαρέγκας πάνω σε λαδόκολλα, δημιουργώντας μια μικρή λακκούβα στη μέση.

Ψήσε για 1,5 ώρα μέχρι η μαρέγκα να γίνει τραγανή γύρω γύρω αλλά να παραμένει μαστιχωτή εσωτερικά.

Άφησε να κρυώσει εντελώς για τουλάχιστον 1 ώρα.

Μετέφερε τη μαρέγκα σε πιατέλα, γέμισε τη λακκούβα με τη σαντιγί και γαρνίρισε με τις φράουλες.

Σέρβιρε και απόλαυσε το γλυκό.

