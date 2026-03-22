Food 22.03.2026

Εύκολη πάβλοβα με φράουλες που φέρνει την άνοιξη σε κάθε μπουκιά

Ένα εντυπωσιακό γλυκό με τραγανή μαρέγκα, αφράτη σαντιγί και φρέσκες φράουλες που ξεχωρίζει σε κάθε τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα εντυπωσιακό γλυκό με φρέσκες φράουλες, ιδανικό για ένα ξεχωριστό απόγευμα, με τραγανή μαρέγκα και απαλή σαντιγί που δένει τέλεια με το άρωμα των ζουμερών φρούτων της εποχής. Η πάβλοβα προσφέρει χρωματική ζωντάνια και γλυκιά απόλαυση, ενώ η παρουσία της στο τραπέζι εντυπωσιάζει τόσο στο μάτι όσο και στη γεύση.

Η παρασκευή της είναι σχετικά απλή και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, καθιστώντας την ιδανική για οικογενειακές συγκεντρώσεις ή ένα χαλαρό γλυκό διάλειμμα στο σπίτι. Η μαρέγκα παραμένει τραγανή εξωτερικά, αλλά μαστιχωτή εσωτερικά, ενώ οι φράουλες δίνουν φρεσκάδα και ζουμερή γλυκύτητα που ισορροπεί την πλούσια σαντιγί.

unsplash.com

Υλικά για 8 μερίδες:

  • Για τη μαρέγκα
  • 140 γρ. ασπράδια αυγών
  • 140 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική
  • Μια πρέζα αλάτι
  • 140 γρ. ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη
  • 600 ml κρέμα γάλακτος, χτυπημένη σε σαντιγί
  • Για το γαρνίρισμα
  • 500 γρ. φρέσκες φράουλες, κομμένες στη μέση
unsplash

Εκτέλεση:

  • Βάλε τα ασπράδια σε μπολ μίξερ μαζί με την κρυσταλλική ζάχαρη και το αλάτι και χτύπα σε μέτρια ταχύτητα για 10 λεπτά περίπου μέχρι να σχηματιστεί σφικτή μαρέγκα.
  • Πρόσθεσε σιγά σιγά την άχνη, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα για να μην χάσει τον αέρα της.
  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 90°C με αέρα.
  • Με μεγάλο κουτάλι σχημάτισε μια στρογγυλή βάση μαρέγκας πάνω σε λαδόκολλα, δημιουργώντας μια μικρή λακκούβα στη μέση.
  • Ψήσε για 1,5 ώρα μέχρι η μαρέγκα να γίνει τραγανή γύρω γύρω αλλά να παραμένει μαστιχωτή εσωτερικά.
  • Άφησε να κρυώσει εντελώς για τουλάχιστον 1 ώρα.
  • Μετέφερε τη μαρέγκα σε πιατέλα, γέμισε τη λακκούβα με τη σαντιγί και γαρνίρισε με τις φράουλες.
  • Σέρβιρε και απόλαυσε το γλυκό.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άνοιξη γλυκό Πάβλοβα Πάσχα Πάσχα 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

