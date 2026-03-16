Γρήγορο και χορταστικό banana bread χωρίς βούτυρο και ζάχαρη

Έτοιμο σε μόλις δύο λεπτά στον φούρνο μικροκυμάτων, με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά για την πιο υγιεινή απόλαυση

Το βραδινό τσιμπολόγημα συχνά σαμποτάρει κάθε προσπάθεια απώλειας βάρους, καθώς η επιθυμία για γλυκό εμφανίζεται όταν το σώμα ζητά κάτι γρήγορο και νόστιμο. Η λύση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή πλήρως αποχή από τα σνακ, αλλά μια πρακτική και χορταστική εναλλακτική που να καλύπτει την όρεξη και ταυτόχρονα να μην προσθέτει περιττές θερμίδες.

Ένα ατομικό banana bread, έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά στον φούρνο μικροκυμάτων, χωρίς βούτυρο και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, αποτελεί ιδανική επιλογή για βραδινό σνακ. Το μείγμα συνδυάζει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, κρατά σε ισορροπία το σάκχαρο στο αίμα και περιορίζει τις βραδινές λιγούρες, ενώ παραμένει νόστιμο και χορταστικό.

Υλικά:

1 πολύ ώριμη μπανάνα

1 αυγό

35 γρ. αλεύρι βρώμης χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη

15 γρ. σκόνη αμυγδάλου

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

2 κομμάτια μαύρης σοκολάτας

Εκτέλεση:

Λιώσε τη μπανάνα και ανακάτεψέ την με το αυγό.

Πρόσθεσε το αλεύρι βρώμης, τη σκόνη αμυγδάλου και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Τέλος, ρίξε μέσα τα κομμάτια μαύρης σοκολάτας και ανακάτεψε ελαφρά.

Μεταφόρτωσε το μείγμα σε ένα φλιτζάνι ή μικρό μπολάκι κατάλληλο για μικροκύματα.

Ψήσε για 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στον φούρνο μικροκυμάτων.

Αν προτιμάς παραδοσιακό ψήσιμο, βάλε το μείγμα σε μικρό ταψάκι και ψήσε στους 180°C για περίπου 15 λεπτά.

