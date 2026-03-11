Νηστίσιμο γιουβέτσι κατσαρόλας με μανιτάρια και λίγα λιπαρά που θα γλείφεις τα δάχτυλά σου

Η νηστεία δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστείς σε άνοστα ή επαναλαμβανόμενα πιάτα. Αντίθετα, είναι μια τέλεια ευκαιρία να πειραματιστείς με υλικά που δίνουν πλούσια γεύση και χορταστική υφή, όπως τα μανιτάρια. Σε περιόδους που η καθημερινότητα απαιτεί ενέργεια, ένα ζεστό και θρεπτικό γεύμα μπορεί να αποτελέσει τον «σύμμαχό» σου, προσφέροντας δύναμη και αντοχή για τις δραστηριότητες της ημέρας.

Το κλειδί για να παραμένεις συνεπής στις διατροφικές σου επιλογές, χωρίς να θυσιάζεις τη γεύση, είναι να επιλέγεις συνταγές που συνδυάζουν απλότητα και υψηλή διατροφική αξία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνταγή του Παναγιώτη Παπαδάκη (@live.kitchen_channel) για νηστίσιμο γιουβέτσι κατσαρόλας. Με λίγα βασικά υλικά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιάτο γκουρμέ, νόστιμο και χορταστικό, που θα ικανοποιήσει όλη την οικογένεια χωρίς βαριά λιπαρά. Είναι η ιδανική επιλογή για ένα χορταστικό μεσημεριανό που σε κρατάει ικανοποιημένη για ώρες.

Υλικά για νηστίσιμο γιουβέτσι κατσαρόλας

500 γρ. μανιτάρια Portobello

300 γρ. κριθαράκι2 κρεμμύδια

1 σκελίδα σκόρδο

5 κ.σ. ελαιόλαδο

125 ml κόκκινο κρασί

400 γρ. ντομάτα κονκασέ

750 γρ. ζωμό λαχανικών

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. θυμάρι

3-4 κόκκοι μπαχάρι

2 φύλλα δάφνης

Πιπέρι

Μαϊντανός ψιλοκομμένος για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα, σοτάρεις τα μανιτάρια με 3 κ.σ. ελαιόλαδο μέχρι να μαραθούν και τα αφήνεις στην άκρη. Στο ίδιο σκεύος, σοτάρεις το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο με τις υπόλοιπες 2 κ.σ. ελαιόλαδο για περίπου 2 λεπτά. Προσθέτεις τον πελτέ ντομάτας και σοτάρεις για 1 λεπτό ακόμη. Σβήνεις με το κόκκινο κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί η αλκοόλη. Προσθέτεις την κονκασέ ντομάτα, τα μπαχαρικά και τον ζωμό λαχανικών. Επανενώνεις τα μανιτάρια και αφήνεις να σιγοβράσουν για 10 λεπτά. Ρίχνεις το κριθαράκι και ανακατεύεις συνεχώς για 12 λεπτά, προσθέτοντας αν χρειαστεί λίγο ζεστό νερό. Αποσύρεις την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνεις το πιάτο να «ξεκουραστεί» για 4 λεπτά πριν σερβίρεις. Σερβίρεις με ψιλοκομμένο μαϊντανό για φρεσκάδα και άρωμα.

Αυτό το νηστίσιμο γιουβέτσι συνδυάζει πλούσια γεύση και θρεπτική αξία, ενώ η χρήση των μανιταριών δίνει την απαραίτητη σάρκα και υφή που κάνει το πιάτο χορταστικό χωρίς περιττά λιπαρά. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να τρώνε υγιεινά, νόστιμα και ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της νηστείας, χωρίς να στερούνται τη γευστική απόλαυση.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

