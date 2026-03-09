Food 09.03.2026

Νηστεύεις; Τα μπιφτέκια λαχανικών που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε

magiriki
Νηστίσιμα μπιφτέκια λαχανικών που γίνονται εύκολα, είναι χορταστικά και ιδανικά για ένα ελαφρύ και νόστιμο γεύμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, τα λαχανικά γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της κουζίνας. Με λίγη φαντασία και τα σωστά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις νόστιμα και χορταστικά πιάτα που δεν υστερούν καθόλου σε γεύση. Τα μπιφτέκια λαχανικών είναι μία από τις πιο εύκολες και αγαπημένες επιλογές, ιδανικές για μεσημεριανό ή ελαφρύ βραδινό.

Η συνταγή αυτή αξιοποιεί απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, ενώ μπορείς εύκολα να την προσαρμόσεις με τα λαχανικά που προτιμάς. Τα μπιφτέκια βγαίνουν τραγανά απ’ έξω και μαλακά από μέσα, ενώ ταιριάζουν τέλεια με σαλάτα ή μια ελαφριά σάλτσα.

mpifteki_laxanikwn
unsplash.com

Διάβασε επίσης: Η πεντανόστιμη vegan πίτσα που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τη νηστεία

Υλικά:

  • 2 φλιτζάνια τριμμένα λαχανικά (π.χ. καρότα, κολοκύθια, μελιτζάνες)
  • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
  • 1 φλιτζάνι βρώμη ή ψίχα ψωμιού
  • 1/4 φλιτζανιού ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κόλιανδρο
  • 1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
  • Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση
  • 1/2 κ.γ. πάπρικα (προαιρετικά)
  • 1/2 κ.γ. κύμινο (προαιρετικά)
mpifteki_laxanikwn
unsplash

Εκτέλεση:

  • Βάλε τα τριμμένα λαχανικά σε ένα σουρωτήρι και πασπάλισέ τα με λίγο αλάτι. Άφησέ τα για 10–15 λεπτά ώστε να αποβάλουν τα υγρά τους.
  • Στράγγιξέ τα καλά και πίεσέ τα με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας για να φύγει η περίσσεια υγρασία.
  • Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρισε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν αρωματικά.
  • Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε τα λαχανικά, το σοταρισμένο κρεμμύδι και σκόρδο, τη βρώμη ή την ψίχα ψωμιού και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κόλιανδρο.
  • Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και κύμινο, αν θέλεις, και ανακάτεψε καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.
  • Πλάσε το μείγμα σε μικρά μπιφτέκια, περίπου στο μέγεθος της παλάμης σου.
  • Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
  • Τηγάνισε τα μπιφτέκια για περίπου 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά.
  • Σέρβιρέ τα ζεστά μαζί με σαλάτα ή τη συνοδευτική σάλτσα που προτιμάς.

Κεντρική εικόνα: Unplash 

Διάβασε επίσης: To αλμυρό κέικ με τυρί και κολοκυθάκια που γίνεται αμέσως στο air fryer

40 days better you νηστεία ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

