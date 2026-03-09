Νηστεύεις; Τα μπιφτέκια λαχανικών που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε

Νηστίσιμα μπιφτέκια λαχανικών που γίνονται εύκολα, είναι χορταστικά και ιδανικά για ένα ελαφρύ και νόστιμο γεύμα

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, τα λαχανικά γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της κουζίνας. Με λίγη φαντασία και τα σωστά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις νόστιμα και χορταστικά πιάτα που δεν υστερούν καθόλου σε γεύση. Τα μπιφτέκια λαχανικών είναι μία από τις πιο εύκολες και αγαπημένες επιλογές, ιδανικές για μεσημεριανό ή ελαφρύ βραδινό.

Η συνταγή αυτή αξιοποιεί απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, ενώ μπορείς εύκολα να την προσαρμόσεις με τα λαχανικά που προτιμάς. Τα μπιφτέκια βγαίνουν τραγανά απ’ έξω και μαλακά από μέσα, ενώ ταιριάζουν τέλεια με σαλάτα ή μια ελαφριά σάλτσα.

Υλικά:

2 φλιτζάνια τριμμένα λαχανικά (π.χ. καρότα, κολοκύθια, μελιτζάνες)

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

1 φλιτζάνι βρώμη ή ψίχα ψωμιού

1/4 φλιτζανιού ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κόλιανδρο

1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση

1/2 κ.γ. πάπρικα (προαιρετικά)

1/2 κ.γ. κύμινο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Βάλε τα τριμμένα λαχανικά σε ένα σουρωτήρι και πασπάλισέ τα με λίγο αλάτι. Άφησέ τα για 10–15 λεπτά ώστε να αποβάλουν τα υγρά τους.

Στράγγιξέ τα καλά και πίεσέ τα με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας για να φύγει η περίσσεια υγρασία.

Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρισε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν αρωματικά.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε τα λαχανικά, το σοταρισμένο κρεμμύδι και σκόρδο, τη βρώμη ή την ψίχα ψωμιού και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κόλιανδρο.

Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και κύμινο, αν θέλεις, και ανακάτεψε καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Πλάσε το μείγμα σε μικρά μπιφτέκια, περίπου στο μέγεθος της παλάμης σου.

Ζέστανε λίγο ελαιόλαδο σε τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Τηγάνισε τα μπιφτέκια για περίπου 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά.

Σέρβιρέ τα ζεστά μαζί με σαλάτα ή τη συνοδευτική σάλτσα που προτιμάς.

Κεντρική εικόνα: Unplash

