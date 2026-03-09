McQueen FW 26-27: Ο Seán McGirr επαναπροσδιορίζει τα κλασικά κομμάτια του οίκου

Σε έναν κόσμο κορεσμένο από εικόνες και πληροφορία, όπου οι ζωές μας μετρούνται συνεχώς με τα μέτρα των άλλων και η αυθεντικότητα μοιάζει όλο και πιο περιζήτητη, ο Seán McGirr επιστρέφει στις ρίζες της McQueen. Στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, η δημιουργικότητα συναντά την ενστικτώδη ανάγκη για κάτι «ζωντανό, αληθινό και προσωπικό», προσφέροντας μια πασαρέλα που ισορροπεί ανάμεσα στη φινέτσα του παρελθόντος και τη σύγχρονη ματιά.

Η συλλογή κινείται με παραδοξότητα και αντιθέσεις: από διαφανή νυχτικά με floral δαντέλα μέχρι κοστούμια Savile Row με νεωτεριστικές λεπτομέρειες. Οι iconic αναφορές σε Mary Quant, Hans Bellmer και κλασικά McQueen στοιχεία, όπως τα bumsters και τα κεντημένα μαντήλια με κρανία, συνυπάρχουν με απαλές, ρευστές γραμμές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα δυναμικό και ευαίσθητο, προτρέποντας τον θεατή σε μια εμπειρία μόδας βαθιά ανθρώπινη και συναισθηματική.

Διάβασε επίσης: Givenchy FW 2026: Η Sarah Burton παντρεύει την ιστορία της τέχνης με τη σύγχρονη couture

Η γραμμή ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο θολώνει, ενώ οι αντιθέσεις ανάμεσα σε σκληρές γραμμές και απαλή ροή γίνονται εμφανείς σε κάθε σιλουέτα. Τα διαφανή νυχτικά με floral δαντέλα φοριούνται πάνω από openwork tops, δημιουργώντας layers με βάθος και κίνηση. Τα jackets μεταμορφώνονται σε καθημερινά bomber jackets, ενώ τα χειροποίητα κεντήματα με άγρια λουλούδια θυμίζουν σιλουέτες της δεκαετίας του 1960. Οι pixie κομμώσεις και οι sharp cut λεπτομέρειες σε σακάκια σαφώς ανακαλούν την κομψότητα του Savile Row, αλλά με μια πιο fluid, σύγχρονη προσέγγιση.

Τα signature doll silhouettes μαρτυρούν την επιθυμία του McGirr να επαναφέρει και να εξελίξει τις δημιουργικές έννοιες του Alexander McQueen. Η αναφορά στην iconic συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1997, εμπνευσμένη από τον Hans Bellmer, παίρνει μια πιο ήπια, ανθρωποκεντρική διάσταση, ενώ οι σκιές της κλασικής McQueen αισθητικής παραμένουν εμφανείς.

Τα bumsters, τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια που αποκάλυπταν το πάνω μέρος των γλουτών από το 1993, επιστρέφουν στην πασαρέλα, όπως και οι officers’ jackets και τα κεντημένα μαντήλια με κρανία. Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε ένα trompe-l’oeil πλεκτό, φτιαγμένο από μικρούς κρίκους και lurex, μια αναφορά στα chainmail dresses της συλλογής FW 1998-1999.

Το Αστέρι της Παράστασης: Το Νυφικό

Η συλλογή κορυφώνεται με ένα ασύμμετρο νυφικό όπου ο παραδοσιακός πέπλος αντικαθίσταται από ένα ευρύ κουκούλι. Τα κεντήματα αντλούν έμπνευση από τη φύση. Άγρια λουλούδια καταψυγμένα σε φόντο πάγου, με αιχμηρές άκρες, σε 3 μεγέθη ανά λουλούδι και 2 διαφορετικές floral κατασκευές. Τα υλικά περιλαμβάνουν μετάξι organza, ιριδίζουσες πέταλα, delicately κεντημένα καρδιά με νήμα, cannetille, γυάλινες σωληνωτές χάντρες και κρυστάλλους. Περισσότερα από 400 χειροποίητα λουλούδια δημιουργούν μια εντυπωσιακή, χειμερινή νυφική δημιουργία, έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις ακόμη και σε sub-zero θερμοκρασίες.

Με την υπογραφή του Seán McGirr, η McQueen υπενθυμίζει ότι η μόδα δεν είναι μόνο εμφάνιση αλλά και συναίσθημα. Η συλλογή FW 2026-2027 προσκαλεί σε έναν διάλογο με το κοινό, προβάλλοντας την αληθινή, ανθρώπινη ομορφιά, την προσωπική αίσθηση ελευθερίας και τη σύνδεση με τη φύση. Ανάμεσα σε αντιθέσεις, ένταση και λεπτομέρειες, κάθε σιλουέτα μεταφέρει ένα μήνυμα: η μόδα μπορεί να είναι συναισθηματική, προσωπική και βαθιά ουσιαστική.

Διάβασε επίσης: Jean Paul Gaultier FW 26-27: Τολμηρά bodysuits και φουτουριστικές κούκλες στο catwalk

Δες κι αυτό…