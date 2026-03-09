Jean Paul Gaultier FW 26-27: Τολμηρά bodysuits και φουτουριστικές κούκλες στο catwalk

Με έμπνευση από τη Marlene Dietrich και το διαστημικό στοιχείο, ο Lantink παρουσιάζει μια συλλογή γεμάτη κοσμικές κούκλες και τολμηρά looks

Η τελευταία συλλογή F/W 26-27 του Jean Paul Gaultier επιβεβαιώνει γιατί ο Duran Lantink έχει προκαλέσει ήδη ενθουσιασμό στο διαδίκτυο μετά την ανάληψη του ρόλου του ως διάδοχος του σχεδιαστή. Με σχήματα που ισορροπούν ανάμεσα στο elegant και το peculiar και τολμηρά full-nude bodysuits, η συλλογή δεν φοβάται να προκαλέσει και να αμφισβητήσει τα όρια της μόδας.

Ο Lantink αντλεί έμπνευση από την Marlene Dietrich και τη θηλυκότητα με ανδροπρεπή στοιχεία. Τα πρώτα looks εξερευνούν το tailoring και τις ανατροπές στα κοστούμια των 1930s. Ένα navy blazer με ανεστραμμένο γιακά (ο λαιμός στο ύψος της κοιλιάς), μια φουσκωτή φούστα που σταματά στο γόνατο, συνδυασμένη με bomber-suitvest, και pinstripe πουκάμισα με συνοδευτικά παντελόνια και underwear, δημιουργούν ένα παιχνίδι vintage lingerie με cowboy αισθητική. Τα μοντέλα φορούσαν μαύρα καπέλα καουμπόι, κάποια με κουκούλα στο πίσω μέρος, προσδίδοντας υπερκόσμιο χαρακτήρα.

Διάβασε επίσης: Schiaparelli FW 26/27: Το γυμνό σώμα στο επίκεντρο της νέας συλλογής

Μετά τα κοστούμια, η συλλογή μεταμορφώνεται σε ένα παιχνιδιάρικο, φουτουριστικό σκηνικό. Δύο ξύλινες κούκλες με screen-print φαίνεται να ταξιδεύουν στον χώρο, ντυμένες με λευκά lingerie-space suits, σαν να προορίζονται για μια κοσμική περιπέτεια. Παράλληλα, full knit bodysuits αναπαράγουν τα σχέδια pinstripe, υπογραμμίζοντας ότι η μόδα εδώ δεν περιορίζεται, είναι έτοιμη για εξερεύνηση, παιχνίδι και τόλμη.

Ένα κόκκινο πλισέ φόρεμα παραπέμπει στους ώμους του Ridley Scott’s Alien, ενώ ένα μαύρο πλισέ top θυμίζει συνδυασμό flamenco χορεύτριας και μακρινού καουμπόι. Μαύρα jeans με cut-outs στους γοφούς συγκρατούνται με χρυσή ζώνη «Junior». Η Alex Consani φοράει μαύρο mesh dress με εικόνα της Dietrich να καπνίζει, με τον καπνό να κυκλοφορεί γύρω από το φόρεμα.

Τολμηρές subversions και couture ιδέες

Τα ρούχα είναι γεμάτα ιδέες που τιμούν την ιστορία του Gaultier αλλά και την τόλμη του Lantink. Σε μια εποχή minimal dressing, η συλλογή θέτει ερωτήματα: για ποιον φτιάχνεται η μόδα και ποιος είναι ο σκοπός της; Είναι θέμα έμπνευσης, στιλιστικού πολέμου ή κάτι τελείως διαφορετικό; Ο Lantink απορρίπτει τους συντηρητικούς κανόνες ακριβώς τη στιγμή που η μόδα χρειάζεται αυτή τη φρεσκάδα.

Η συλλογή Φθινόπωρο 2026 του Jean Paul Gaultier αποδεικνύει ότι η μόδα μπορεί να είναι τολμηρή, avant-garde και διασκεδαστική, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά του οίκου με το σύγχρονο παιχνίδι μορφής και πειραματισμού.

Διάβασε επίσης: Schiaparelli FW 26/27: Το γυμνό σώμα στο επίκεντρο της νέας συλλογής

Δες κι αυτό…