Screen News 09.03.2026

Ο Christian Bale σχολιάζει το νέο American Psycho του Luca Guadagnino

Ο Christian Bale που ενσάρκωσε τον Patrick Bateman το 2000 εύχεται «καλή επιτυχία» στη νέα προσαρμογή του μυθιστορήματος του Bret Easton Ellis
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Christian Bale τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τη νέα κινηματογραφική εκδοχή του «American Psycho» που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino, εκφράζοντας την υποστήριξή του αλλά και τον σεβασμό του προς όσους θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν ξανά το εμβληματικό έργο.

Ο Christian Bale, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του Patrick Bateman στην ταινία «American Psycho» του 2000, μίλησε για το νέο εγχείρημα κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Bride!» που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη. Ερωτηθείς αν θα πρότεινε κάποιον νεότερο ηθοποιό για τον ρόλο που ο ίδιος είχε ενσαρκώσει πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Christian Bale δήλωσε: «Όποιος θέλει να το δοκιμάσει, ας το προσπαθήσει».

Ο Luca Guadagnino. Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης με θερμά λόγια στην εμπειρία του από την αρχική ταινία, η οποία σκηνοθετήθηκε από τη Mary Harron. Όπως ανέφερε «Λάτρεψα τη διαδικασία δημιουργίας της ταινίας με τη Mary Harron πριν από τόσα χρόνια. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από όλη εκείνη την εμπειρία». Σχολιάζοντας τη νέα κινηματογραφική εκδοχή, ο Christian Bale τόνισε «Είναι μια τολμηρή επιλογή για όποιον αποφασίσει να το επιχειρήσει. Δεν γνωρίζω αν πρόκειται για remake ή για κάτι διαφορετικό, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Ωστόσο εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όσους το κάνουν. Μου αρέσουν οι θαρραλέοι άνθρωποι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα ταινία του Luca Guadagnino δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον Patrick Bateman. Ο Ιταλός σκηνοθέτης είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο πρότζεκτ κατά τη διάρκεια του CinemaCon το προηγούμενο έτος, εξηγώντας ότι η ταινία δεν θα αποτελεί απλή επανεκτέλεση της κινηματογραφικής εκδοχής του 2000, αλλά μια νέα προσαρμογή του μυθιστορήματος «American Psycho» που έγραψε ο Bret Easton Ellis το 1991. Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Scott Z. Burns.

Σε εκείνη την παρουσίαση ο Luca Guadagnino είχε δηλώσει «Εργαζόμαστε εντατικά για να μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη μια νέα κινηματογραφική προσαρμογή του βιβλίου “American Psycho” του Bret Easton Ellis, ενός έργου που αγαπώ βαθιά και το οποίο με έχει επηρεάσει σημαντικά». Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του «American Psycho» βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ωστόσο το ενδιαφέρον γύρω από το πρότζεκτ παραμένει ιδιαίτερα έντονο, καθώς το έργο του Bret Easton Ellis θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και αμφιλεγόμενα μυθιστορήματα της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

