Ο Bruce Johnston αφήνει τους Beach Boys μετά από 6 δεκαετίες

Ο Mike Love αποχαιρετά τον επί χρόνια συνεργάτη του, ενώ ο Bruce Johnston ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με επίκεντρο τη σύνθεση και νέες δημόσιες εμφανίσεις

Ο Bruce Johnston αποχωρεί από τους Beach Boys έπειτα από περισσότερες από 6 δεκαετίες παρουσίας στο συγκρότημα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου για την ιστορική αμερικανική μπάντα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Bruce Johnston σε δήλωσή του στο περιοδικό «Rolling Stone». Ο Bruce Johnston υπήρξε επί δεκαετίες μέλος της περιοδεύουσας σύνθεσης των Beach Boys και ένας από τους σημαντικούς δημιουργούς του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, συνθέτης και μπασίστας εντάχθηκε στην μπάντα τον Απρίλιο του 1965, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον ιδρυτικό πυρήνα του συγκροτήματος, τον Brian Wilson, στις ζωντανές εμφανίσεις. Την ίδια χρονιά ο Bruce Johnston συμμετείχε για πρώτη φορά σε στούντιο ηχογράφηση των Beach Boys, τραγουδώντας στο τραγούδι «California Girls». Λίγο αργότερα το συγκρότημα του ζήτησε να ενταχθεί ως μόνιμο μέλος. Σήμερα ο Mike Love παραμένει το μοναδικό ιδρυτικό μέλος που συνεχίζει να συμμετέχει στο περιοδευτικό σχήμα των Beach Boys.

Διάβασε επίσης: Επίθεση της Kesha κατά Donald Trump για χρήση του τραγουδιού Blow

Ο Bruce Johnston έχει συνδεθεί δημιουργικά με αρκετά από τα τραγούδια του συγκροτήματος. Ανάμεσα στα έργα στα οποία έχει συνθετική συμμετοχή βρίσκονται τα «Wild Honey» του 1967, «Surf’s Up» του 1971 και το εμβληματικό άλμπουμ «Pet Sounds» του 1966. Το 1972 απομακρύνθηκε προσωρινά από το συγκρότημα έπειτα από διαφωνία με τον τότε μάνατζερ τους, Jack Rieley. Μετά την αποχώρησή του ο Bruce Johnston ακολούθησε σόλο πορεία, κυκλοφορώντας το άλμπουμ «Going Public» και τραγούδια με πιο χορευτικό χαρακτήρα, όπως τη disco εκδοχή του τραγουδιού «Deidre» των Beach Boys και τη διασκευή του «Pipeline» των The Chantays. Το 1978 ο Brian Wilson ζήτησε από τον Bruce Johnston να επιστρέψει στο συγκρότημα για να εργαστεί στο άλμπουμ «L.A. (Light Album)», του οποίου ο Bruce Johnston ανέλαβε την παραγωγή.

Σε δήλωσή του για τη νέα φάση της καριέρας του, ο Bruce Johnston ανέφερε στο «Rolling Stone» ότι «ήρθε η ώρα για το τρίτο μέρος της μακράς μουσικής μου διαδρομής. Μπορώ να γράφω τραγούδια για πάντα και ανυπομονώ να ακούσετε όσα έρχονται. Καθώς το βασικό μου ταλέντο πέρα από το τραγούδι είναι η σύνθεση, τώρα είναι η στιγμή να αφοσιωθώ ξανά σοβαρά σε αυτή».

Ο Bruce Johnston διευκρίνισε ότι η αποχώρησή του δεν σημαίνει οριστικό τέλος της σχέσης του με το συγκρότημα. Όπως ανέφερε, «ανυπομονώ να εμφανιστώ ξανά με τους Beach Boys σε ειδικές περιστάσεις. Αυτό δεν είναι αντίο, αλλά ένα εις το επανιδείν. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που αποτελώ μέρος της μουσικής κληρονομιάς των Beach Boys».

Για την αποχώρηση του Bruce Johnston μίλησε και ο Mike Love. Ο Mike Love δήλωσε ότι «ο Bruce Johnston είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες, τραγουδιστές και πληκτράδες της εποχής μας. Είχαμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια στους Beach Boys. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη στη ζωή και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα νέο κεφάλαιο αλλαγής, αλλά όχι στο τέλος».

Τη θέση του Bruce Johnston στο περιοδευτικό σχήμα των Beach Boys αναλαμβάνει ο Chris Cron, τραγουδιστής του tribute συγκροτήματος Pet Sounds Live. Ο Chris Cron βρίσκεται ήδη δίπλα στο συγκρότημα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προετοιμαζόμενος για τον νέο του ρόλο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

Δες κι αυτό…