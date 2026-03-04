Μουσικά Νέα 04.03.2026

Επίθεση της Kesha κατά Donald Trump για χρήση του τραγουδιού Blow

Η Kesha κατηγόρησε την κυβέρνηση Trump ότι χρησιμοποίησε το τραγούδι της «για να υποκινήσει τη βία και να απειλήσει με πόλεμο»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σφοδρή επίθεση κατά του Donald Trump εξαπέλυσε η Kesha, καταγγέλλοντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού της «Blow» σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok τον περασμένο μήνα. Με ανάρτησή της στο Instagram και στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η Kesha κατηγόρησε την κυβέρνηση του Donald Trump ότι χρησιμοποίησε το τραγούδι της «για να υποκινήσει τη βία και να απειλήσει με πόλεμο». Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν εγκρίνει τη χρήση της μουσικής της «για την προώθηση βίας οποιουδήποτε είδους» και τόνισε πως η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί «το ακριβώς αντίθετο από όσα πρεσβεύω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kesha κάνει comeback με album από το δικό της label

Η Kesha χαρακτήρισε το βίντεο «κατάφωρη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής», επισημαίνοντας ότι η μουσική της δεν μπορεί να συνδέεται με πολεμική ρητορική ή πολιτικές σκοπιμότητες.

www.instagram.com/kesha

Η αντίδραση της Kesha εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών καλλιτεχνών κατά της χρήσης της μουσικής τους από τον Λευκό Οίκο και την κυβέρνηση του Donald Trump σε προωθητικά βίντεο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Τον Δεκέμβριο, ο Λευκός Οίκος διέγραψε βίντεο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής που είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα X και περιλάμβανε το τραγούδι «Juno» της Sabrina Carpenter, έπειτα από δημόσια αντίδραση της ίδιας. Η Sabrina Carpenter είχε χαρακτηρίσει το βίντεο «κακό και αποκρουστικό» και είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να μην εμπλέκει την ίδια ή τη μουσική της «προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σας».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε επεξεργασμένο απόσπασμα από προωθητικό βίντεο της Sabrina Carpenter για την εκπομπή «Saturday Night Live». Στην αλλοιωμένη εκδοχή, η Sabrina Carpenter φαινόταν να λέει «νομίζω ότι ίσως χρειαστεί να συλλάβω κάποιον επειδή είναι υπερβολικά παράνομος», με τη λέξη «παράνομος» να έχει προστεθεί τεχνητά. Στο πρωτότυπο βίντεο, η Sabrina Carpenter απευθυνόταν στον Marcello Hernandez, λέγοντας ότι τον συλλαμβάνει επειδή είναι υπερβολικά γοητευτικός. Το επεξεργασμένο βίντεο αποσύρθηκε επίσης.

www.instagram.com/kesha

Ανάλογες αντιδράσεις έχουν εκφράσει και άλλοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Olivia Rodrigo, η Celine Dion και το συγκρότημα Foo Fighters. Η SZA είχε καταγγείλει τον Δεκέμβριο την πρακτική της κυβέρνησης, γράφοντας στην πλατφόρμα X ότι «ο Λευκός Οίκος προκαλεί σκόπιμα καλλιτέχνες για δωρεάν δημοσιότητα, αυτό είναι το αποκορύφωμα του σκοταδιού». Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, το βίντεο του TikTok με το τραγούδι «Blow» παραμένει ενεργό, συγκεντρώνοντας 1,8 εκατ. likes και σχεδόν 17.000 σχόλια, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει επισήμως στις δηλώσεις της Kesha.

Διάβασε επίσης: Ο Ben Stiller υπερασπίζεται τον Bad Bunny μετά τις αντιδράσεις για το Super Bowl

