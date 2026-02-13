Ο Ben Stiller υπερασπίζεται τον Bad Bunny μετά τις αντιδράσεις για το Super Bowl

Ο Ben Stiller επαινεί τη σκηνική παρουσία του Bad Bunny ενώ πολιτικοί ζητούν έρευνα από την FCC για την εμφάνιση στο ημίχρονο

Η εμφάνιση του Bad Bunny, στο ημίχρονο του Super Bowl LX συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ben Stiller να παίρνει δημόσια θέση υπέρ του καλλιτέχνη απέναντι στις πολιτικές επικρίσεις. Ο παραγωγός και σκηνοθέτης της σειράς «Severance» σχολίασε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την κριτική που δέχθηκε ο τραγουδιστής, υπερασπιζόμενος τη δημιουργική του προσέγγιση.

Ο Ben Stiller απάντησε σε δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Randy Fine από τη Φλόριντα, ο οποίος ζήτησε από την Federal Communications Commission να διερευνήσει την εμφάνιση χαρακτηρίζοντάς την «αηδιαστική και πορνογραφική». Με σαρκαστικό τόνο, ο Ben Stiller έγραψε ότι το επίκεντρο μιας έρευνας θα έπρεπε να είναι «πώς ο Bad Bunny κατάφερε να απογειώσει την εμφάνιση σε τόσο υψηλό επίπεδο και να παρουσιάσει το πιο πολυπαρακολουθημένο και άρτια παραγόμενο halftime show για τη συμπερίληψη και την αγάπη», προσθέτοντας ότι οι ερευνητές θα μπορούσαν να εξετάσουν «την τεράστια ταλαντούχα φύση του, το εκτός ορίων χάρισμα και την ακόμη μεγαλύτερη καρδιά του».

Ο Randy Fine είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι θα αποστείλει επιστολή προς την FCC ζητώντας κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Bad Bunny χρησιμοποίησε ακατάλληλη γλώσσα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι «δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοια έκφραση σε ζωντανή τηλεόραση» και κάλεσε την ομοσπονδιακή αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο προστίμων και ελέγχων αδειών μετάδοσης για το NFL και το NBC.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι πολιτικοί, όπως οι βουλευτές Andy Ogles από το Tennessee και Mark Alford από το Missouri, οι οποίοι ζήτησαν επίσης διερεύνηση της εμφάνισης. Παράλληλα, ο Donald Trump επέκρινε δημόσια το show, χαρακτηρίζοντάς το «χαστούκι στη χώρα μας», ενώ η Kristi Noem είχε προειδοποιήσει για αυξημένη επιτήρηση από την υπηρεσία ICE, παρότι ο Bad Bunny, με καταγωγή από το Puerto Rico, είναι Αμερικανός πολίτης.

Η εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl LX συγκέντρωσε τεράστια τηλεθέαση και προκάλεσε έντονο διάλογο γύρω από τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης και της πολιτικής κριτικής στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Η δημόσια στήριξη του Ben Stiller προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη συζήτηση για το πώς η μουσική και η ψυχαγωγία διασταυρώνονται με την πολιτική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

